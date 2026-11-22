Công ty CP Phygital Labs tặng bản quyền phần mềm Hệ thống trạm check-in Du lịch thông minh "Bước cùng Cố đô" cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Ảnh: S.Thùy

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết: Hệ thống trạm check-in Du lịch thông minh “Bước cùng Cố đô” là giải pháp ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quảng bá du lịch và giới thiệu các giá trị di sản văn hóa Huế.

Hệ thống hướng đến việc xây dựng trải nghiệm tham quan hiện đại, tương tác và tăng cường kết nối du khách với các điểm đến, công trình kiến trúc và di sản văn hóa đặc sắc của Cố đô Huế.

Được biết, bản quyền phần mềm này do Công ty CP Phygital Labs đồng hành và trao tặng cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện đại vào bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Ông Nguyễn Huy, Tổng Giám đốc Công ty CP Phygital Labs cho biết, thời gian qua đơn vị đã đồng hành và triển khai nhiều giải pháp, sản phẩm công nghệ gắn với di sản Huế nhằm góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Bộ Chính trị.

Có thể kể đến như chương trình định danh số cho cổ vật Huế; dự án “Đế đô khảo cổ ký”, “Bách linh cổ ký”… Sau phần mềm Hệ thống trạm check-in Du lịch thông minh, kỳ vọng sẽ tiếp tục có những hợp tác và sản phẩm văn hóa gắn với di sản Huế.

TS. Nguyễn Phước Hải Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế giới thiệu những cách đọc bài thơ "Vũ trung sơn thủy" của vua Thiệu Trị. Ảnh: S.Thùy

Giới thiệu thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số

Trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức triển lãm “Giới thiệu di sản thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số” tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Vua Thiệu Trị đã để lại một di sản thơ ca đồ sộ với gần 3.700 bài. Những tác phẩm của ông không chỉ phong phú về thể loại, đa dạng về bút pháp, mà còn thể hiện tài năng, trí tuệ, tư duy ngôn ngữ tinh tế.

Tiêu biểu là bài thơ “Vũ trung sơn thủy” (Non nước trong mưa) được vua Thiệu Trị sáng tác năm 1845, in trong tập Ngự chế thi tam tập (quyển 1, tờ 30). Đây là một trong hai bài thơ sáng tác theo thể hồi văn kiêm liên hoàn, được cẩn xà cừ trên phần đố bản của điện Long An, tạo nên sự kết hợp độc đáo giữa thi ca và trang trí kiến trúc cung đình triều Nguyễn.

Du khách tham quan, tìm hiểu về thơ ca của vua Thiệu Trị qua công nghệ số. Ảnh: S.Thùy

Đây cũng là một trong những tác phẩm tiêu biểu thuộc hệ thống “Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế” đã được UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo TS. Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, kỹ xảo hồi văn kiêm liên hoàn trong bài “Vũ trung sơn thủy” đưa nghệ thuật chơi chữ lên tầm công phu.

Chỉ từ 56 chữ, vua Thiệu Trị đã sắp xếp theo trật tự về âm vận, niêm luật, đối ngẫu thành một kiến trúc toán học bằng ngôn từ cực kỳ công phu. Khi phối hợp với hệ thống bốn vần Canh, San, Dạng, Chấn (vần bằng và vần trắc) cùng lời chỉ dẫn mã mở khóa, tác phẩm có thể biến hóa linh hoạt thành 128 cách đọc tạo nên 128 bài thơ khác nhau, gồm 64 bài thơ thất ngôn và 64 bài thơ ngũ ngôn.

Các bạn sinh viên tham gia trò chơi trải nghiệm tìm hiểu thơ của vua Thiệu Trị qua công nghệ số. Ảnh: S.Thùy

Thông qua các giải pháp công nghệ số, công chúng có cơ hội tiếp cận trực quan với cấu trúc và quy luật sáng tạo của thể thơ hồi văn kiêm liên hoàn, khám phá những cách đọc khác nhau của tác phẩm “Vũ trung sơn thủy” và trực tiếp tham gia trò chơi giải thơ tương tác.

Em Ksor H’Bluôn, sinh viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Huế cho biết: Trước đây, việc tìm hiểu thơ chữ Hán chủ yếu thông qua sách sử và các nguồn tài liệu trên mạng. Nay thông qua giải pháp công nghệ, chúng em có thể tiếp cận thơ của vua Thiệu Trị dễ dàng và trực quan hơn; giúp chúng em hiểu rõ hơn nội dung, ý nghĩa từng bài thơ cũng như bối cảnh lịch sử liên quan, từ đó có cơ hội khám phá sâu hơn thế giới thi ca của các vị vua triều Nguyễn.

Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ mở ra phương thức tiếp cận mới đối với di sản thi ca cung đình mà còn góp phần kết nối giá trị tư liệu, nghệ thuật truyền thống với đời sống đương đại, đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.