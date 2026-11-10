Huế tuyên truyền phòng, chống mua bán người đến hơn 1.500 sinh viên

Từ ngày 8 - 10/11, Văn phòng Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Huế, Đại học Huế, các trường đại học trực thuộc và các phường, xã biên giới tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống mua bán người năm 2026 tại thành phố Huế.

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền phòng, chống mua bán người

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Đại học Huế và các trường đại học trực thuộc; đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế; lãnh đạo, chỉ huy các phòng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Huế, công an các phường, xã liên quan, cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và hơn 1.500 sinh viên đến từ các trường Đại học Y - Dược, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế, Đại học Sư phạm và Đại học Nông Lâm Huế.

Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ Chương trình công tác năm 2026, đồng thời hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mua bán người.

Theo nội dung tuyên truyền, tội phạm mua bán người đang sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến và nhu cầu tìm kiếm việc làm, cải thiện thu nhập của người dân để tiếp cận, dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân.

Các đối tượng thường đưa ra những lời mời chào hấp dẫn như “việc nhẹ, lương cao”, tuyển dụng lao động ở nước ngoài với mức thu nhập vượt trội hoặc môi giới kết hôn với người nước ngoài. Sau khi dụ dỗ được nạn nhân, chúng có thể ép buộc lao động, bóc lột tình dục, đưa vào các cơ sở kinh doanh karaoke, massage, hoạt động mại dâm hoặc cơ sở lừa đảo trực tuyến. Một số trường hợp còn bị khống chế, đe dọa, đòi tiền chuộc với số tiền lớn khi có ý định trở về.

Hàng ngàn sinh viên được trang bị kiến thức về nhận diện dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng.

Đáng chú ý, học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên là nhóm có nguy cơ bị các đối tượng nhắm đến do còn thiếu kinh nghiệm sống, kỹ năng nhận diện và xử lý những tình huống có dấu hiệu lừa đảo, dụ dỗ trên không gian mạng. Những lời hứa hẹn về công việc, thu nhập và cơ hội đổi đời có thể trở thành cái bẫy khiến người trẻ rơi vào tình trạng bị bóc lột, cưỡng ép, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp.

Tại các hội nghị, ban tổ chức tập trung phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm mua bán người; hướng dẫn nhận diện dấu hiệu bất thường trong tuyển dụng lao động, môi giới việc làm, kết bạn và giao lưu trên mạng xã hội.

Cùng với đó, sinh viên và người tham dự được trang bị kỹ năng tự bảo vệ, cách xử lý khi phát hiện nguy cơ bị mua bán, cũng như hướng dẫn cung cấp thông tin, tố giác hành vi vi phạm đến cơ quan chức năng.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, Ban Tổ chức trao tặng 60 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thông qua sự phối hợp giữa lực lượng Công an, các cơ quan, đơn vị, nhà trường và chính quyền địa phương, hoạt động tuyên truyền góp phần lan tỏa thông điệp phòng, chống mua bán người đến đông đảo sinh viên và Nhân dân; nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm, xây dựng môi trường học đường và cộng đồng an toàn, lành mạnh.