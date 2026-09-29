Huế: Tuyên truyền chấp hành pháp luật giao thông, không đánh đổi an toàn vì lợi nhuận

Thời gian qua, việc tự ý thay đổi kích thước thùng xe để tăng khả năng chuyên chở vẫn còn diễn ra

Tình trạng tự ý “cơi nới” thùng xe, chở hàng vượt quá trọng tải cho phép không chỉ vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, gây tổn hại kết cấu hạ tầng và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

“Cơi nới” thùng xe tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Thời gian qua, việc tự ý thay đổi kích thước thùng xe để tăng khả năng chuyên chở vẫn còn diễn ra. Hành vi này làm thay đổi kích thước thiết kế của phương tiện, đồng thời tạo điều kiện để vận chuyển hàng hóa vượt trọng tải cho phép.

Khi phương tiện chở quá tải, các hệ thống phanh, lái và những bộ phận liên quan phải chịu áp lực lớn hơn thiết kế. Khả năng vận hành, xử lý tình huống của người điều khiển phương tiện vì vậy cũng bị ảnh hưởng, nhất là khi lưu thông trên những tuyến đường đông phương tiện hoặc trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Đây là vấn đề cần được nhận diện đầy đủ không chỉ dưới góc độ chấp hành pháp luật mà còn từ trách nhiệm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người điều khiển phương tiện và cộng đồng.

Bảo vệ hạ tầng giao thông từ việc chấp hành pháp luật

Chở hàng quá trọng tải không chỉ tạo nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn tác động trực tiếp đến kết cấu hạ tầng đường bộ. Mặt đường, cầu và các công trình giao thông phải chịu tải trọng vượt thiết kế có thể nhanh chóng xuống cấp, kéo theo nhu cầu sửa chữa, bảo trì và phát sinh thêm chi phí xã hội.

Lực lượng CSGT xử lý phương tiện “cơi nới” thùng xe, quá trọng tải

Vì vậy, việc tuân thủ đúng tải trọng, kích thước phương tiện là một phần quan trọng trong xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh; đồng thời góp phần bảo vệ nguồn lực đầu tư cho hạ tầng và bảo đảm hoạt động vận chuyển hàng hóa ổn định.

Chủ động tháo bỏ “cơi nới”, chung tay vì giao thông an toàn

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế đề nghị các chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải và lái xe không vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi bằng những hậu quả đáng tiếc. Chủ phương tiện không tự ý cải tạo, “cơi nới” thùng xe trái quy định; không yêu cầu hoặc tạo điều kiện để lái xe chở hàng vượt trọng tải cho phép.

Đối với phương tiện đã “cơi nới” thùng xe, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế yêu cầu chủ phương tiện tự giác tháo bỏ phần “cơi nới”, đưa phương tiện trở về kích thước nguyên trạng theo thiết kế trước ngày 30/9/2026. Sau thời hạn này, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ đồng loạt ra quân, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo phương châm “không có vùng cấm - không có ngoại lệ”.

Chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ không chỉ là trách nhiệm pháp lý của chủ phương tiện và người lái xe mà còn thể hiện ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Mỗi phương tiện đúng thiết kế, đúng tải trọng sẽ góp phần giảm nguy cơ tai nạn, bảo vệ hạ tầng và xây dựng văn hóa giao thông an toàn...

Phát triển bền vững bắt đầu từ những hành động có trách nhiệm trong từng hoạt động sản xuất, vận chuyển và lưu thông. Nói không với “cơi nới” thành thùng và chở hàng quá tải chính là góp phần xây dựng hệ thống giao thông an toàn, bền vững, phục vụ tốt hơn đời sống người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội./.