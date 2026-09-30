Huế: Tưởng niệm 5 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Ấn - Thành viên Hội đồng Chứng minh viên tịch

Khóa lễ cúng ngọ tại chánh điện chùa Phổ Quang - Ảnh: Quảng Nguyện

Quang lâm tham dự lễ tưởng niệm có nhị vị Trưởng lão Thành viên hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Chơn Hương, Hòa thượng Thích Quang Nhuận; chư tôn giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.Huế; Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế cùng chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử.

Đúng 9g30, chư pháp tử cung thỉnh chư tôn giáo phẩm quang lâm chánh điện niêm hương cầu nguyện; Hòa thượng Thích Giác Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư đương vi sám chủ khóa lễ cúng ngọ truyền thống thiền môn cố đô Huế.

Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm - Ảnh: Quảng Nguyện

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Ấn, họ Nguyễn, pháp danh Nguyên Cần, hiệu Huyền Đăng, sinh năm Quý Mùi (1943) tại làng Trà Trì, xã Hải Xuân, tỉnh Quảng Trị, nối dòng thiền Lâm Tế đời thứ 44, pháp phái Liễu Quán.

Năm 18 tuổi, ngài xuất gia với Hòa thượng Thích Chánh Pháp tại chùa Phổ Quang, cố đô Huế. Ngài thọ giới Sa-di năm 1962, được truyền giới Cụ túc tại Đại giới đàn Vạn Hạnh tổ chức tại tổ đình Từ Hiếu năm 1965. Trưởng lão Hòa thượng tiếp nối trách nhiệm trụ trì chùa Phổ Quang sau khi Bổn sư viên tịch (1984), sau đó, ngài đã trùng tu chùa Phổ Quang trở thành ngôi phạm vũ trang nghiêm như hiện nay.

Hòa thượng Thích Giác Đạo đương vi sám chủ khóa lễ cúng ngọ truyền thống thiền môn xứ Huế - Ảnh: Quảng Nguyện

Với phạm hạnh nghiêm trì, ngài đã được cung thỉnh vào hàng Thập sư tại nhiều Đại giới đàn tổ chức tại cố đô Huế, các tỉnh thành và cả ở Đạo tràng Mai Thôn (Pháp), làng Mai tại Thái Lan. Ngài được Đại Tăng cung thỉnh làm Hòa thượng Đường đầu tại Đại giới đàn Trí Thủ tổ chức tại tổ đình Báo Quốc.

Sinh tiền, Trưởng lão Hòa thượng là vị giáo phẩm được Giáo hội cung thỉnh chủ trì pháp sự nhiều lễ nghi quan trọng của Phật giáo tại cố đô.

Môn đồ pháp quyến - Ảnh: Quảng Nguyện

Sau thời gian bệnh duyên, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 10 giờ 28 phút ngày 18-9-2019 (20-8-Kỷ Hợi), tại chùa Phổ Quang (Huế); trụ thế: 77 năm, 55 hạ lạp.

Bảo tháp an trí thân tứ đại của Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Ấn được tôn trí trong khuôn viên chùa Phổ Quang.