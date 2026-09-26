Huế: Tước phù hiệu và cấm kinh doanh vận tải 3 xe vi phạm giao thông

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP Huế cho hay, đơn vị nhận được Quyết định số G01.861.308.04-981-26 007351/QĐ-XPHC ngày 17/8/2026 của Phòng CSGT Công an TP Huế về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV xây dựng vận tải Lộc Phú.

Tước phù hiệu và cấm kinh doanh vận tải 3 xe vi phạm giao thông.

Căn cứ quy định tại khoản 8; điểm d, khoản 9, Điều 23 Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ, Sở Xây dựng TP Huế thông báo phù hiệu hết giá trị sử dụng và phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu.

Cụ thể, phương tiện BKS 75H-039.33 được Sở GTVT Thừa Thiên - Huế (nay là Sở Xây dựng TP Huế) cấp phù hiệu "xe đầu kéo" số XT4626002703 do Công ty TNHH MTV xây dựng vận tải Lộc Phú quản lý, sử dụng.

Tuy nhiên, phương tiện này đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đang trong thời gian áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính, với hình thức phạt bổ sung tước quyền sử dụng phù hiệu số XT4626002703 của phương tiện BKS 75H-039.33, trong thời gian 2 tháng. Thời gian tước quyền sử dụng phù hiệu được tính từ ngày 17/8/2026 đến hết ngày 17/10/2026.

Theo Quyết định số G01.861.308.04-981-26 007480/QĐ-XPHC ngày 19/8/2026 của Phòng CSGT Công an TP Huế về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH TM&XD Lộc Thành.

Qua đó, Sở Xây dựng TP Huế thông báo phương tiện BKS 75H-004.93 được Sở GTVT Thừa Thiên - Huế (nay là Sở Xây dựng TP Huế) cấp phù hiệu "xe ô tô tải" số XT4624000538 do Công ty TNHH TM&XD Lộc Thành quản lý, sử dụng.

Cụ thể, phương tiện đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đang trong thời gian áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính, với hình thức phạt bổ sung tước quyền sử dụng phù hiệu số XT4624000538 của phương tiện BKS 75H-004.93, trong thời gian 2 tháng. Thời gian tước quyền sử dụng phù hiệu được tính từ ngày 19/8/2026 đến hết ngày 19/10/2026).

Tại Quyết định số G01.308.006.04-981 26-001645/QĐ-XPHC ngày 4/8/2026 của Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt Nghệ An về xử phạt vi phạm hành chính đối với HTX dịch vụ vận tải Hoàng Long. Theo đó, Sở Xây dựng TP Huế thông báo phương tiện BKS 75C-124.94 được Sở GTVT Thừa Thiên - Huế (nay là Sở Xây dựng TP Huế) cấp phù hiệu "xe ô tô tải" số XT4626003534 do HTX dịch vụ vận tải Hoàng Long quản lý, sử dụng.

Phương tiện đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đang trong thời gian áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính, với hình thức phạt bổ sung tước quyền sử dụng phù hiệu số XT4626003534 của phương tiện BKS 75C-124.94, trong thời gian 2 tháng. Thời gian tước quyền sử dụng phù hiệu được tính từ ngày 4/8/2026 đến hết ngày 4/10/2026.

Như vậy, trong thời gian phù hiệu hết giá trị sử dụng và phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu. Sau khi hết thời hạn bị thu hồi phù hiệu, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng phương tiện tham gia kinh doanh vận tải thì phải làm thủ tục để được cấp lại phù hiệu theo quy định.