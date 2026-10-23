Huế: Trường Trung học phổ thông Chuyên Quốc Học đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng Trường trung học phổ thông Chuyên Quốc Học. (Ảnh: ĐÌNH HOÀNG)

Trường được thành lập ngày 23/10/1896 theo sắc dụ của vua Thành Thái. Năm 1995, trường được lựa chọn xây dựng theo định hướng trung học chất lượng cao. Đến năm 2009, Quốc học chính thức chuyển thành trường trung học phổ thông chuyên.

Giai đoạn 2016-2026, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông của trường đạt 100% qua các năm. Học sinh đạt 2.750 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố và 629 giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 27 giải Nhất. Có 50 lượt học sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế.

Ở các kỳ Olympic quốc tế, học sinh của trường giành 2 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng; tại các kỳ Olympic châu Á, đạt 3 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng và 1 Bằng khen. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật, học sinh đạt 23 giải cấp tỉnh và 11 giải cấp quốc gia. Ba năm liên tiếp, từ 2024 đến 2026, trường có học sinh vào chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia; trong đó, Võ Quang Phú Đức giành ngôi Quán quân năm thứ 24.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng Trường trung học phổ thông Chuyên Quốc Học.