Huế trong trải nghiệm của sinh viên quốc tế

Trải nghiệm in tranh mộc bản.

Học hỏi từ thực tế

Axel Wertenberg và Lylou Gourinchas, cùng 22 tuổi, là sinh viên thạc sĩ tại ISAE-SUPAERO, một trường đào tạo kỹ sư hàng không vũ trụ của Pháp. Hai bạn chọn đến học tập, nghiên cứu trong 3 tháng tại Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Qua các buổi trao đổi học thuật với giảng viên và thời gian làm việc trong phòng thí nghiệm, hai sinh viên có cơ hội chia sẻ kiến thức, nhận những góp ý hữu ích cho đề tài nghiên cứu và định hướng nghề nghiệp. Axel Wertenberg cho biết: “Các giảng viên ở Huế dạy chúng tôi bình tĩnh hơn và nhìn mọi chuyện với góc nhìn khác. Chúng tôi học chuyên ngành về hàng không vũ trụ, thiên về động lực học và cơ khí, và các thầy dạy chúng tôi rất nhiều về vật liệu và điện tử vì các thầy là chuyên gia trong lĩnh vực này”.

Kang Han Byeol, sinh viên 21 tuổi ngành Giáo dục đặc biệt tại Đại học Công giáo Hàn Quốc, đăng ký tham gia chương trình của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) để hỗ trợ hoạt động giáo dục trong 4 tháng tại Trường Chuyên biệt Tương Lai Huế. Rào cản ngôn ngữ khiến việc dạy trẻ khuyết tật thêm khó khăn. Qua các trò chơi vận động, tiết dạy ngôn ngữ, âm nhạc và những buổi sinh hoạt ngoài trời, Kang dần hiểu hơn học sinh của mình, đồng thời góp phần tạo không khí lớp học vui tươi. “Dạy các em học sinh trường đặc biệt, tôi học được cách kiên nhẫn vượt qua khó khăn, học cách lắng nghe đồng nghiệp và hơn hết là hiểu sâu sắc hơn về giáo dục đặc biệt tại Việt Nam” - Kang trải lòng.

Nhiều sinh viên châu Âu, châu Á đã chọn tham gia các dự án học tập, nghiên cứu tại Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế. Đến một môi trường mới, họ phải thích nghi với lịch học, phương pháp nghiên cứu, làm quen với việc đi lại và nhịp sống địa phương, đồng thời vượt qua rào cản ngôn ngữ.

Tại Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế, hoạt động trao đổi sinh viên còn gắn với các dự án ứng dụng tại địa phương. PGS.TS Nguyễn Quang Lịch - Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế nhấn mạnh: “Trao đổi sinh viên quốc tế là sứ mệnh trọng tâm trong việc phát triển học thuật. Những năm qua, chúng tôi liên tục đón nhận các bạn trẻ từ Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... Nhà trường luôn bố trí giảng viên đồng hành, cùng các em phát triển những dự án mang tính ứng dụng cao và gắn liền với thế mạnh địa phương như năng lượng mặt trời, năng lượng gió”.

Hiểu Huế qua trải nghiệm

Trong cảm nhận của Thibaut Edel đến từ Lyon (Pháp), Huế hiện lên như một bức tranh thủy mặc cổ kính: “Huế là Cố đô của Việt Nam với nhiều di tích vẫn được giữ gìn. Chúng tôi đã ghé thăm Đại Nội, quét mã QR để đọc lịch sử Việt Nam ở lăng Vua Tự Đức... Những công trình nổi tiếng vốn chỉ nằm trên trang sách nay hiện ra sống động và tráng lệ ngay trước mắt. Đó là một trải nghiệm đặc biệt khi khám phá Huế”.

Axel Wertenberg lại cảm nhận Huế qua những điều gần gũi trong đời sống hằng ngày: “Tôi nghĩ Huế chính là một lớp học mở của thế giới. Bước ra đường là chạm vào văn hóa. Bạn có thể lắng nghe tiếng chim hót dưới những vòm cây xanh mát, hay đơn giản là ngồi bên bờ sông Hương lộng gió, thong thả thưởng thức một ly cà phê muối đặc trưng”.

Ngoài tham quan những danh thắng nổi tiếng, sinh viên quốc tế còn tìm hiểu đời sống và các nghề truyền thống ở Huế. Các bạn ghé làng hương Thủy Xuân, thăm những ngôi nhà hàng trăm tuổi ở phố cổ Bao Vinh, trải nghiệm làm đồ pháp lam, làm hoa giấy ở làng Thanh Tiên hay thử sức in tranh mộc bản ở trung tâm thành phố. “Những trải nghiệm văn hóa này giúp một người trẻ như tôi mở rộng thế giới quan. Nếu chỉ ở Hàn Quốc, tôi sẽ không bao giờ có được những góc nhìn phong phú và vô giá như thế này” - Kang Han Byeol khẳng định.

Để sinh viên quốc tế có điều kiện học tập và nghiên cứu, các trường chú trọng bố trí giảng viên hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn và giúp các bạn thích nghi với môi trường mới. Những năm qua, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã đón hơn 300 sinh viên quốc tế đến học tập, giao lưu và thực tập ngắn hạn. Theo TS Phan Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, sinh viên quốc tế được các giảng viên có chuyên môn tốt, có khả năng ngoại ngữ hướng dẫn và được tạo điều kiện tiếp cận phòng thí nghiệm, kho tư liệu phục vụ học tập, nghiên cứu. Bên cạnh đó, các giảng viên và sinh viên tình nguyện còn đồng hành, giúp các bạn tìm hiểu văn hóa, đời sống Huế.

Thời gian ở Huế giúp sinh viên quốc tế tích lũy kinh nghiệm chuyên môn, hiểu thêm về văn hóa và con người Việt Nam. Những điều học được trong phòng thí nghiệm, lớp học và đời sống địa phương sẽ theo các bạn trở về, góp phần tạo nên những nhịp cầu kết nối Huế với bạn bè quốc tế.

Trong giai đoạn 2023 - 2026, Đại học Huế đã đón tiếp và tổ chức các chương trình trao đổi học thuật, thực tập lâm sàng, thực tế nghề nghiệp và giao lưu văn hóa cho 902 lượt sinh viên, học viên quốc tế trao đổi ngắn hạn đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ (Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Bỉ, Úc...). Tập trung chủ yếu vào khối ngành sức khỏe (Y đa khoa, Điều dưỡng cộng đồng, Răng Hàm Mặt); nông - lâm - thủy sản; ngôn ngữ - văn hóa Việt Nam, Khoa học môi trường và dịch vụ du lịch - Khách sạn.