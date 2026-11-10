Huế: Triều cường, sóng lớn gây sạt lở bờ biển Thuận An, nhiều hàng quán bị tốc mái

Triều cường, sóng lớn gây sạt lở bờ biển Thuận An, nhiều hàng quán bị tốc mái

Sáng 10/11, có mặt tại bờ biển Thuận An phường Thuận An (TP Huế), chúng tôi ghi nhận nhiều mái tôn từ các dãy nhà hàng bị gió mạnh cuốn bay, nằm ngổn ngang trên mặt đất

Một số công trình bị hư hỏng, vật dụng kinh doanh bị xáo trộn sau đợt sóng lớn và triều cường. Các chủ hộ kinh doanh tại đây nhanh chóng dọn dẹp bàn ghế đưa vào chỗ trú tránh an toàn

Tại nhà hàng Như Ý, một số mái tôn bị gió cuốn bay, rơi vương vãi khắp nơi. Chủ cơ sở cùng người dân đang khẩn trương thu dọn, khắc phục những hư hỏng

Không chỉ chịu thiệt hại do gió mạnh, khu vực hàng quán ven biển còn bị sóng đánh gây sạt lở, ăn sâu vào phía trong hơn 10m

Đến sáng 10/11, sóng biển kết hợp với thuỷ triều dâng cao khiến bờ biển bị sạt lở ăn sâu vào đất liền, trình trạng này vẫn tiếp diễn

Người dân nỗ lực dọn dẹp đồ đạc đưa vào những nơi cất giữ an toàn

Tại tổ dân phố Thái Dương Hạ, phường Thuận An, triều cường dâng cao kết hợp gió mạnh khiến nhiều tuyến đường chính bị ngập khoảng 0,2-0,3m. Nước biển tràn vào đường gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Sáng 11/9, thông tin từ Chi cục Thuỷ lợi - Biến đổi Khí hậu TP Huế cho biết, mưa lớn từ đêm qua đến sáng sớm nay đã gây ngập úng đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Hợp Thành xã A Lưới 2 bị ngập cục bộ với độ sâu từ 0,3-0,4m. Lực lượng chức năng đã rào chắn, đặt biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm, đồng thời bố trí người túc trực để điều tiết giao thông, cảnh báo người dân, phương tiện tham gia giao thông không lưu thông qua khu vực ngập. Đến 11 giờ trưa nay, nước đã rút.

Để tránh hàng quán bị xô đổ, người dân gia cố thêm bao cát để giữ hệ thống cột trụ và mái tôn

Mưa lớn kết hợp sóng biển dâng cao cũng khiến tuyến bờ kè đang thi công tại khu vực bãi chính biển Thuận An bị sạt lở trở lại, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Đáng chú ý, tại tổ dân phố An Hải, sóng biển kết hợp triều cường đã gây sạt lở một đoạn bờ biển dài khoảng 100m, xâm thực sâu hơn 20m vào đất liền

Nhiều cây phi lao lâu năm bị sóng đánh bật gốc, nằm ngổn ngang trên bãi cát

Hàng phi lao này đã tồn tại khoảng 20 năm có vai trò chắn gió, chắn cát, bảo vệ khu vực phía trong nay đổ gục xuống biển

Theo thống kê sơ bộ của UBND phường Thuận An, đến trưa 10/11, có 5 nhà hàng bị thiệt hại nặng, 8 nhà hàng khác có mái tôn hư hỏng từ 30-50%. Trong đó các nhà hàng hải sản như Như Ý, Đằng Búp, Hải Dòng. Thắng bị gió biển thổi mạnh làm tốc toàn bộ phần mái phía trước. Nhiều nhà hàng còn lại tại khu vực bãi tắm chính Thuận An cũng bị gãy hệ thống trụ đỡ, hư hỏng mái tôn. Tổng thiệt hại ước tính gần 1 tỷ đồng.

Ông N.T.K., chủ nhà hàng Như Ý tại bãi tắm Thuận An (cũ), cho biết, mùa hè vừa qua, gia đình đã đầu tư gần 300 triệu đồng để làm mới mái che, hệ thống chiếu sáng và trang trí nhà hàng nhằm phục vụ du khách. Tuy nhiên, đợt sóng lớn gió mạnh cùng tình trạng biển xâm thực sâu vào đất liền khiến nhà hàng bị hư hỏng nặng, gần như mất trắng số tiền đầu tư nâng cấp. “Tôi kiến nghị UBND phường Thuận An trong mùa biển năm tới cần có chính sách đấu giá hợp lý, ưu tiên các hộ dân đã và đang kinh doanh nhà hàng tại bãi tắm Thuận An. Hơn 2 năm nay, tình trạng triều cường, biển xâm thực diễn biến nghiêm trọng, khiến hoạt động kinh doanh của người dân gặp rất nhiều khó khăn”, ông N.T.K. chia sẻ.

Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An, cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày 9 và sáng 10/11, khu vực ven biển trên địa bàn phường chịu tác động mạnh của triều cường và sóng lớn.Theo ông Phong, triều cường dâng cao đã gây xói lở tại một số tuyến đường ven biển, khiến nhiều khu vực bị nước biển xâm thực sâu vào đất liền. Trong đó, Tổ dân phố An Hải là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, với đoạn bờ biển dài khoảng 100m bị xâm thực sâu hơn 20m.

"Trước mắt, địa phương đang rà soát các hộ dân sinh sống gần khu vực sạt lở để có phương án di dời kịp thời khi cần thiết, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân", ông Phong nói. Cùng với việc theo dõi diễn biến sạt lở, UBND phường Thuận An đang tổng hợp tình hình, báo cáo UBND TP Huế để xin ý kiến chỉ đạo và xây dựng phương án xử lý trong thời gian tới.