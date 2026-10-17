Huế triển khai xây dựng hồ sơ khoa học 'Ca Huế' trình UNESCO

UBND TP Huế vừa ban hành Kế hoạch số 571/KH-UBND về việc xây dựng bộ hồ sơ khoa học di sản "Ca Huế", đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Kế hoạch nêu rõ, mục đích của việc xây dựng hồ sơ khoa học này là làm rõ các giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, xã hội và những đặc trưng của di sản; góp phần bảo vệ, trao truyền, phát huy giá trị Ca Huế trong đời sống đương đại. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ di sản, tăng cường quảng bá Ca Huế trong nước và quốc tế.

Các nghệ nhân biểu diễn Ca Huế. Ảnh: Cục DLQGVN

Hồ sơ được xây dựng theo quy định, hướng dẫn của UNESCO và cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, đệ trình UNESCO. Theo dự kiến, kinh phí xây dựng hồ sơ gần 9,9 tỉ đồng; các nội dung liên quan được triển khai từ quý IV/2026 đến hết năm 2027.

Theo kế hoạch, trong quý I/2027, thành phố sẽ tổ chức khảo sát, điền dã, kiểm kê di sản, tập trung làm rõ thực trạng thực hành Ca Huế, các không gian diễn xướng, bài bản, nhạc cụ và đội ngũ nghệ nhân, nghệ sĩ; đồng thời, thu thập ý kiến, cam kết và sự đồng thuận của cộng đồng nắm giữ, thực hành di sản.

Từ quý II đến quý III/2027, Huế sẽ tổ chức trình diễn, thu thanh, quay phim, chụp ảnh để xây dựng bộ tư liệu về Ca Huế. Các nghệ nhân, nghệ sĩ và bài bản tiêu biểu sẽ được lựa chọn ghi âm, ghi hình tại những không gian phù hợp, bảo đảm phản ánh đặc trưng của di sản.

Biểu diễn Ca Huế phục vụ khách du lịch. Ảnh: Cục DLQGVN

Thành phố cũng dự kiến tổ chức hội thảo khoa học trong nước vào quý II/2027 và hội thảo quốc tế vào quý III/2027 nhằm bổ sung cơ sở khoa học, tham vấn ý kiến chuyên gia về giá trị di sản và kinh nghiệm bảo vệ, trao truyền Ca Huế. Trong quý III và IV/2027, các đơn vị liên quan sẽ hoàn thiện lý lịch khoa học bằng tiếng Việt và tiếng Anh cùng các sản phẩm tư liệu, gồm phim giới thiệu di sản khoảng 10 phút, phim tư liệu khoa học dài 30–60 phút, bộ ảnh kỹ thuật số, tư liệu âm thanh và video thể hiện sự đồng thuận của cộng đồng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Huế được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ này. Sau khi hoàn thiện, UBND thành phố sẽ trình hồ sơ đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thẩm định, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện quy trình trình UNESCO theo quy định.

Theo các tư liệu hiện có, Ca Huế hình thành khoảng thế kỷ XVII, bắt nguồn từ âm nhạc cung đình, sau đó lan tỏa ra dân gian, tạo nên bản sắc riêng. Với khoảng 60 tác phẩm thanh nhạc và khí nhạc, Ca Huế được đánh giá là một trong những thể loại nhạc thính phòng tiêu biểu của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Năm 2015, Ca Huế đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.