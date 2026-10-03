Huế triển khai thí điểm dạy tiếng Trung tại trường phổ thông

Ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Huế phát biểu tại chương trình ký kết hợp tác với Trường Đại học Ngoại ngữ Huế và khai giảng chương trình dạy tiếng Trung. Ảnh: N.T

Theo kế hoạch của ngành giáo dục TP. Huế, chương trình giảng dạy tiếng Trung Quốc được triển khai thí điểm từ năm học 2026 - 2027 tại Trường THPT chuyên Quốc Học và Trường THCS Nguyễn Tri Phương.

Trong năm học này, chương trình dạy tiếng Trung được triển khai tại 2 lớp 10 của Trường THPT chuyên Quốc Học và 2 lớp 6 của Trường THCS Nguyễn Tri Phương. Đây là những lớp học “nền móng” để đánh giá và làm cơ sở triển khai nhân rộng trên địa bàn.

Ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Huế cho biết, việc triển khai giảng dạy tiếng Trung được các giảng viên có kinh nghiệm của Khoa Tiếng Trung - Trường Đại học Ngoại ngữ Huế hỗ trợ.

Các trường bố trí thời gian học thuận lợi, học sinh có nguyện vọng và đăng ký học, Sở GD&ĐT cũng chuẩn bị chu đáo công tác giảng dạy nhằm mang lại kết quả tốt để nhân rộng. Dự kiến, sau một năm sẽ triển khai đại trà ở nhiều trường phổ thông việc giảng dạy tiếng Trung (tự chọn); và khoảng 4 năm sau sẽ mở khóa đầu tiên chuyên tiếng Trung tại Trường THPT chuyên Quốc Học.

Dịp này, Sở GD&ĐT TP. Huế và Trường Đại học Ngoại ngữ Huế đã tổ chức ký kết bản ghi nhớ phối hợp công tác giai đoạn 2026 - 2029.

Nội dung hợp tác tập trung vào hỗ trợ giảng dạy, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên; phối hợp tổ chức thực tập cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Huế; chia sẻ dữ liệu, nhu cầu đào tạo, tuyển dụng và phối hợp nghiên cứu khoa học cùng các nhiệm vụ khác phù hợp với nhu cầu, điều kiện của hai bên.

Các học sinh và giáo viên giảng dạy tiếng Trung tại chương trình khai giảng. Ảnh: N.T

Việc phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ Huế nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn, phương pháp giảng dạy, học liệu và môi trường học tập cho học sinh ngay từ cấp THCS và THPT.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP. Huế cho biết, việc triển khai dạy tiếng Trung góp phần đa dạng hóa lựa chọn ngoại ngữ cho học sinh, bên cạnh tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật đang được giảng dạy tại các trường phổ thông trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Tân, việc học tiếng Trung Quốc không chỉ mở rộng cơ hội học tập, du học và hội nhập quốc tế cho học sinh mà còn tạo điều kiện để các em tìm hiểu văn hóa, lịch sử của Trung Quốc, mở rộng kiến thức và tầm nhìn.

Sở GD&ĐT kỳ vọng chương trình thí điểm sẽ đạt kết quả chất lượng, qua đó góp phần thực hiện “Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2732/QĐ-TTg ngày 16.12.2025.