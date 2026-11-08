Huế triển khai phương án ứng phó mưa lớn

Thành phố Huế yêu cầu khẩn trương triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. (Ảnh tư liệu: QUANG TIẾN)

Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, các địa phương phải tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối và khu vực có nguy cơ bị chia cắt. Căn cứ tình hình thực tế, chủ động sơ tán người dân khỏi những nơi nguy hiểm, ưu tiên người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật và người có bệnh nền.

Các lực lượng quân đội, công an được yêu cầu sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ; kiểm soát giao thông tại các tuyến đường ngập sâu, khu vực sạt lở. Các địa phương kiên quyết không để người và phương tiện đi qua ngầm, tràn, khu vực nước chảy xiết hoặc những nơi không bảo đảm an toàn.

Điều tiết hồ Tả Trạch từ chiều 8/11

Cùng với triển khai các phương án ứng phó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch thông báo dự tính bắt đầu điều tiết hồ từ 15-17 giờ ngày 8/11. Mực nước hồ lúc này ở cao trình +36,86m. Phương án dự tính mở một cửa cống xả sâu, lưu lượng qua cống từ 110-150m³/s, kết hợp lưu lượng qua nhà máy thủy điện 80m³/s. Tổng lưu lượng xả xuống hạ du dự tính từ 190-230m³/s.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan chỉ đạo chủ hồ tính toán phương án điều tiết hợp lý, bảo đảm an toàn hồ đập và khu vực hạ du. Các chủ hồ thủy lợi, thủy điện phải thực hiện đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương và quy trình vận hành đơn hồ đã được phê duyệt.

Thành phố cũng yêu cầu các ngành giáo dục, y tế, xây dựng, du lịch chủ động phương án bảo đảm an toàn trường học, cơ sở y tế, công trình giao thông và du khách tại các khu vực ven biển, sông, suối, điểm du lịch. Các đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, kịp thời báo cáo những tình huống phát sinh để chỉ đạo xử lý.