Huế triển khai hợp nhất các nền tảng số giai đoạn 2026 – 2030

Ngày 4/11, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 616/KH-UBND về chuẩn hóa, tích hợp và hợp nhất các nền tảng số trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 – 2030, hướng tới sử dụng thống nhất, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước.

Theo kế hoạch do Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang ký ban hành, việc chuẩn hóa, tích hợp và hợp nhất các nền tảng số, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước sẽ được triển khai theo kiến trúc thống nhất, bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu và tái sử dụng dịch vụ số trên phạm vi toàn thành phố.

Quá trình triển khai tuân thủ các khung kiến trúc, quản trị dữ liệu của quốc gia và thành phố Huế cùng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan. Đồng thời, kế thừa tối đa kết quả đầu tư hiện có, khắc phục tình trạng phân tán, trùng lặp chức năng, dữ liệu và đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và khai thác các hệ thống số.

Trong giai đoạn 2026 – 2028, thành phố tập trung tổ chức, chuẩn hóa và kết nối 5 nền tảng số dùng chung, gồm: Nền tảng Giám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ quan nhà nước; Nền tảng số dùng chung toàn thành phố; Nền tảng Báo cáo số; Nền tảng Giám sát, điều hành đô thị thông minh và Nền tảng Hue-S.

Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, mỗi cơ quan xác định một nền tảng số chuyên ngành làm đầu mối thống nhất trong quản lý nghiệp vụ và dữ liệu, ưu tiên kế thừa, tích hợp các hệ thống hiện có và khai thác nền tảng dùng chung của thành phố, bộ, ngành Trung ương.

Thành phố đặt mục tiêu 100% nền tảng số, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi kế hoạch được xác định rõ phương án tích hợp, hợp nhất, kết nối và chia sẻ dữ liệu. Các nền tảng sau chuẩn hóa phải bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống của thành phố và quốc gia theo quy định.

Đáng chú ý, Huế đặt chỉ tiêu 100% dữ liệu phát sinh từ các nền tảng số được kết nối, chia sẻ về Kho dữ liệu dùng chung của thành phố; đồng thời đưa tỷ lệ trùng lặp chức năng giữa các hệ thống sau quy hoạch về mức 0%.

Trong giai đoạn 2029 – 2030, thành phố chuyển trọng tâm sang vận hành ổn định, đánh giá hiệu quả, tối ưu chức năng và hiệu năng hệ thống. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn phục vụ khai thác dữ liệu, dự báo và công tác chỉ đạo, điều hành.

Theo kế hoạch, việc bổ sung, nâng cấp hoặc phát triển mới nền tảng số chuyên ngành chỉ được xem xét khi các hệ thống hiện có chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và phát sinh nhu cầu thực tế, bảo đảm không trùng lặp chức năng, dữ liệu và đầu tư.

Việc triển khai cũng hướng tới tăng cường kết nối các hệ thống thông tin chuyên ngành với nền tảng số dùng chung của thành phố và hệ thống thông tin quốc gia, phục vụ công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ số cho người dân.