Huế: Trao trả 70 triệu đồng cho người đàn ông đánh rơi khi đi xe máy

Công an phường Phong Dinh, TP. Huế trao trả số tiền 70 triệu đồng cho anh Hà Văn Hải. Ảnh: H.Nhung

Ngày 14.11, Công an phường Phong Dinh, TP. Huế đã trao trả 70 triệu đồng cho ông Hà Văn Hải (46 tuổi, trú tại Tổ dân phố Điền Lộc 2, phường Phong Phú, TP. Huế).

Trước đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, anh Hồ Công Lý (48 tuổi, trú tại phường Phong Dinh) đã tình cờ nhặt được một chiếc ví rơi trên đường. Sau đó, anh Lý nhanh chóng trình báo với Tổ tuần tra Công an phường Phong Dinh đang làm nhiệm vụ gần đó.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trong ví có 70 triệu đồng. Công an phường Phong Dinh khẩn trương xác minh, tìm người đánh rơi tài sản.

Công an phường Phong Dinh xác định chủ nhân chiếc túi là ông Hà Văn Hải nên đã liên hệ ông này đến trụ sở để nhận lại tài sản.

Nhận lại đầy đủ số tiền, ông Hải xúc động gửi thư cảm ơn cơ quan công an và anh Hồ Công Lý. Ông Hải cho biết, ông đã bỏ số tiền nói trên vào chiếc túi vào và để trong túi áo khoác.

Quá trình ông di chuyển bằng xe máy qua các tuyến đường ở phường Phong Phú và phường Phong Dinh thì đánh rơi túi tiền lúc nào không hay. Khi biết rơi tài sản, ông đã có quay lại dọc các tuyến đường nhưng không tìm thấy.

Trong thư cảm ơn gửi đến lực lượng công an, ông Hải cho biết đã rất lo lắng sau khi đánh rơi tài sản, đây là số tiền lớn đối với gia đình và giành để lo cho con ăn học và giải quyết việc nhà.