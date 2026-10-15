Huế: Trao sinh kế tiếp sức cho phụ nữ đơn thân

Bà Dương Thị Thu Thủy (thứ 6 từ trái qua), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN TP Huế, trao hỗ trợ cho chị em phụ nữ phường Hương An

Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930 - 2026), thể hiện sự đồng hành của các cấp Hội và tổ chức xã hội trong hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn cải thiện đời sống, phát triển kinh tế và từng bước tự chủ cuộc sống.

Tại chương trình, ban tổ chức trao hỗ trợ cho 125 phụ nữ, trong đó phường Hương An có 56 chị, phường Hóa Châu 69 chị. Bên cạnh giá trị vật chất, những phần quà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp chị em có thêm niềm tin, động lực vượt khó, chủ động phát triển kinh tế gia đình.

Những năm qua, Tổ chức Children of Vietnam (COV) phối hợp với Hội LHPN TP Huế triển khai dự án "Trao quyền cho Phụ nữ Đơn thân tại khu vực ven đô thành phố Huế", tập trung hỗ trợ phụ nữ khó khăn tại phường Hương An và Hóa Châu thông qua cung cấp nguồn lực, nâng cao năng lực và phát triển sinh kế bền vững.

Theo Hội LHPN TP Huế, mục tiêu lâu dài của dự án không chỉ dừng lại ở hỗ trợ trước mắt mà còn tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, xây dựng sinh kế ổn định và từng bước để chị em làm chủ cuộc sống. Thông qua trang bị kiến thức, kỹ năng, hỗ trợ nguồn lực và tăng cường liên kết, dự án hướng đến giúp chị em nâng cao thu nhập, giảm phụ thuộc vào công việc thời vụ, đồng thời tăng khả năng ứng phó trước những biến động trong cuộc sống.

Liên kết sản xuất, hướng đến sinh kế bền vững

Dịp này, Hội LHPN phường Hương An (TP Huế) ra mắt Tổ liên kết sản xuất rau an toàn với 10 thành viên. Mô hình được hình thành từ nhóm phụ nữ sản xuất rau từng được dự án COV hỗ trợ, với sự đồng hành của Hội LHPN thành phố và địa phương.

Việc thành lập Tổ liên kết nhằm duy trì hiệu quả sản xuất sau khi dự án kết thúc, tạo điều kiện để các thành viên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho phụ nữ đơn thân tại địa phương.

Bà Lê Thị Hằng, Tổ trưởng Tổ liên kết sản xuất rau an toàn phường Hương An (TP Huế), cho biết, sự hỗ trợ của dự án không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, giúp chị em quyết tâm phát triển kinh tế. Thông qua các hoạt động của dự án, thành viên có cơ hội học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận kiến thức mới và từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng an toàn, hiệu quả.

Theo bà Hằng, Tổ liên kết sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, áp dụng kiến thức và kỹ thuật đã được hướng dẫn, tuân thủ quy trình trồng rau an toàn, bảo đảm chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường. Mô hình cũng hướng đến duy trì sản xuất ổn định, kết nối tiêu thụ nông sản, góp phần cải thiện đời sống các thành viên.

Ra mắt Tổ liên kết sản xuất rau an toàn phường Hương An

Phát biểu tại chương trình bà Dương Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN TP Huế, nhấn mạnh, việc ra mắt Tổ liên kết là bước khởi đầu quan trọng trong xây dựng sinh kế chung cho phụ nữ địa phương.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, bà Thủy đề nghị các thành viên phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động học hỏi, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, chú trọng luân canh theo mùa vụ, kết hợp trồng rau màu và hành, từng bước chuẩn hóa quy trình canh tác an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện khâu sơ chế, đóng gói và quảng bá.

Bên cạnh đó, Tổ liên kết cần chủ động tìm kiếm đơn vị thu mua, mở rộng đầu ra cho sản phẩm. Việc tận dụng mạng xã hội và các nền tảng bán hàng trực tuyến để giới thiệu nông sản qua hình ảnh, video và câu chuyện sản xuất cũng là hướng đi cần được quan tâm nhằm tiếp cận khách hàng, nâng cao giá trị sản phẩm.

Đối với Hội LHPN địa phương, Chủ tịch Hội LHPN TP Huế đề nghị tiếp tục đồng hành, hướng dẫn và kết nối các đơn vị chuyên môn, đối tác tiêu thụ, nguồn lực phù hợp để hỗ trợ tổ liên kết tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực tổ chức sản xuất.

Chủ tịch Hội LHPN TP Huế bày tỏ tin tưởng, với sự đồng hành của dự án, sự hỗ trợ của các cấp Hội và tinh thần chủ động của từng thành viên, Tổ liên kết sẽ từng bước phát huy hiệu quả, tạo sinh kế thiết thực, giúp chị em nâng cao thu nhập và tự tin vươn lên.

Thông qua kết hợp hỗ trợ phúc lợi với phát triển sinh kế và liên kết sản xuất, chương trình góp phần mở ra cơ hội để phụ nữ đơn thân khu vực ven đô TP Huế cải thiện thu nhập, nâng cao năng lực, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định, bền vững.