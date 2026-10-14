Huế: Trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN thành phố và các ban chuyên môn, nhiệm kỳ 2026-2031

Hòa thượng Thích Huệ Phước phát biểu khai mạc

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; nhị vị Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Hòa thượng Thích Chơn Hương; chư tôn Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự TP.Huế; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế; Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Huế, cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự và các ban chuyên môn trực thuộc.

Tham dự còn có ông Hồ Xuân Trăng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Nguyễn Duy Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Huế; bà Lê Thị Thanh Mai, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo TP.Huế cùng đại diện ban ngành các cấp.

Các ban chuyên môn nhận quyết định chuẩn y nhân sự

Sau nghi thức niệm Phật, Hòa thượng Thích Huệ Phước phát biểu khai mạc. Theo đó, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Huế lần thứ IX đã thành tựu viên mãn, mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng và trách nhiệm.

Hòa thượng Trưởng ban Tri sự khẳng định: “Nếu đại hội là nơi xác lập phương hướng và trao gửi niềm tin, thì việc kiện toàn các ban chuyên môn chính là bước quan trọng để chuyển phương hướng thành chương trình hành động, chuyển nghị quyết thành Phật sự cụ thể, chuyển niềm tin được trao thành trách nhiệm phụng sự. Do đó, Lễ công bố quyết định chuẩn y nhân sự hôm nay không đơn thuần là hoàn thiện cơ cấu tổ chức sau đại hội mà còn là sự giao phó trách nhiệm và gửi gắm niềm tin của Giáo hội đến chư tôn đức Tăng Ni, quý cư sĩ Phật tử được phân công đảm nhiệm các Phật sự chuyên môn trong nhiệm kỳ mới”.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh ban đạo từ

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Hội đồng Tri sự đã công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế nhiệm kỳ 2026-2031. Thượng tọa Thích Quang Tư, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quyết định chuẩn y nhân sự các ban chuyên môn: Ban Tăng sự do Hòa thượng Thích Huệ Phước làm Trưởng ban; Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Trưởng bao Giáo dục Phật giáo; Thượng tọa Thích Thiền Trí, Trưởng ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử; Thượng tọa Thích Tuệ Vân, Trưởng ban Văn hóa - Nghi lễ; Ni trưởng Thích nữ Bích Châu, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính và Từ thiện xã hội (kiêm Trưởng Phân ban Ni giới); Thượng tọa Thích Hương Yên, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế; Thượng tọa Thích Tâm Chiếu, Trưởng ban Pháp chế - Kiểm soát.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh bày tỏ niềm hoan hỷ về việc kiện toàn nhân sự các ban chuyên môn. Trưởng lão Hòa thượng hy vọng với nhân sự mới cần nêu cao tinh thần phụng sự, phát huy trí tuệ tập thể để các Phật sự hoàn thành tốt.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Buổi lễ được tổ chức tại hội trường tổ đình Từ Đàm

Đại biểu tham dự

Thượng tọa Thích Nguyên Thành công bố quyết định của Trung ương Giáo hội về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế, nhiệm kỳ 2026-2031

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự và chư tôn đức Phó ban Trị sự GHPGVN TP.Huế nhận quyết định

Toàn cảnh buổi lễ