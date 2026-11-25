Theo hồ sơ vụ án, ngày 14/1/2026, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế ban hành Quyết định số 71/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất giấy Huy Tiến. Tổng số tiền phạt và yêu cầu khắc phục hậu quả theo quyết định này hơn 434 triệu đồng.

Nơi sản xuất giấy của Công ty TNHH sản xuất giấy Huy Tiến nhìn từ trên cao. (ảnh: PV).

Quyết định xử phạt xác định doanh nghiệp có các hành vi liên quan đến việc xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn cho phép.

Cụ thể, tại khu vực lò đốt lấy hơi của cơ sở 1, mẫu nước thải được xác định có thông số BOD₅ vượt 4,6 lần, COD vượt 2,3 lần và độ màu vượt 1,8 lần.

Tại vị trí cạnh các bể chứa nước của dây chuyền sản xuất giấy thuộc cơ sở 1, các thông số TSS, COD, BOD₅ và độ màu được xác định vượt lần lượt 155,55 lần, 66,14 lần, 45,37 lần và 13,13 lần.

Xã thải trực tiếp ra môi trường (ảnh: PV).

Đối với nước bột giấy tại cơ sở 2, các thông số TSS vượt 31,5 lần, COD vượt 12,3 lần, BOD₅ vượt 21,3 lần và độ màu vượt 4,75 lần.

Không đồng ý với quyết định xử phạt, Công ty TNHH Sản xuất giấy Huy Tiến khởi kiện, đề nghị hủy toàn bộ quyết định trên.

Tại phiên tòa, phía doanh nghiệp cho rằng cơ quan chức năng lấy mẫu không đúng vị trí, không phản ánh chất lượng nước thải sau xử lý; quy trình lấy mẫu, niêm phong và lưu mẫu đối chứng chưa bảo đảm. Doanh nghiệp cũng cho rằng thời điểm kiểm tra xảy ra trong đợt mưa lũ lớn, vượt quá khả năng kiểm soát nhưng chưa được xem xét đầy đủ....

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hành chính giữa Công ty TNHH Sản xuất giấy Huy Tiến và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế (ảnh: PV).

Sau phần tranh tụng, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Huế cho rằng trình tự, thủ tục kiểm tra, lấy mẫu và ban hành quyết định xử phạt có cơ sở pháp lý, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Sản xuất giấy Huy Tiến.

Căn cứ vào các chứng cứ, hồ sơ vụ án và quá trình tranh tụng tại toà, HĐXX tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Sản xuất giấy Huy Tiến. Đồng thời, doanh nghiệp phải chịu án phí hành chính sơ thẩm theo quy định do yêu cầu khởi kiện không được chấp nhận.