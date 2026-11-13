Huế tổ chức diễu hành bằng xe đạp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; đồng thời góp phần lan tỏa tình yêu di sản, nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa Huế.

Chương trình bố trí 200 xe đạp GCOO phục vụ đoàn diễu hành. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Chương trình bố trí 200 xe đạp GCOO phục vụ đoàn diễu hành, khuyến khích người tham gia đạp xe mặc áo dài truyền thống. Đoàn xuất phát từ Quảng trường Ngọ Môn, di chuyển theo lộ trình: Ngọ Môn - đường Lê Huân - đường Ông Ích Khiêm - Cửa Nhà Đồ - đường Lê Duẩn - cầu Nguyễn Hoàng - đường Bùi Thị Xuân - đường Lê Lợi - cầu Phú Xuân - Cửa Ngăn - Ngọ Môn.

Với hành trình đi qua nhiều tuyến đường và không gian cảnh quan đặc trưng của thành phố, chương trình hứa hẹn tạo nên hình ảnh đẹp, góp phần quảng bá vẻ đẹp kiến trúc, cảnh quan và nhịp sống của Huế đến với người dân và du khách. Đây cũng là dịp để cộng đồng cùng tham gia một hoạt động văn hóa có ý nghĩa, thể hiện sự gắn kết giữa con người với di sản và không gian đô thị Cố đô.

Chương trình góp phần quảng bá vẻ đẹp kiến trúc, cảnh quan và nhịp sống của Huế. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Việc lựa chọn xe đạp làm phương tiện diễu hành không chỉ mang ý nghĩa hưởng ứng xu hướng giao thông xanh thân thiện với môi trường, khuyến khích rèn luyện sức khỏe và lối sống tích cực, mà còn góp phần truyền tải thông điệp về sự hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển đô thị bền vững.

Thông qua chương trình, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế kỳ vọng tiếp tục lan tỏa tình yêu văn hóa, thúc đẩy sự gắn kết giữa cộng đồng với các giá trị văn hóa của vùng đất Cố đô; đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh Huế là đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thân thiện với môi trường.