Ngày Văn hoá Việt Nam

Theo kế hoạch của UBND thành phố Huế, chuỗi hoạt động được triển khai trong tháng 11, với cao điểm từ ngày 18-24/11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Điểm nhấn của chương trình là Không gian Văn hóa và trải nghiệm cộng đồng, diễn ra từ ngày 22 đến 24/11 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế (41A Hùng Vương, phường Thuận Hóa).

Không gian này giới thiệu các giá trị di sản thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế, triển lãm ảnh “Văn hóa Huế - Hội nhập và phát triển”, cùng các không gian sách, báo, tư liệu về văn hóa Việt Nam và Huế. Người dân, du khách cũng có dịp tìm hiểu các bộ sưu tập áo dài Huế qua nhiều thời kỳ.

Thành phố Huế có nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp văn hóa. Ảnh: Đ.H

Đáng chú ý, nhiều hoạt động trải nghiệm nghề thủ công truyền thống được tổ chức, giới thiệu hoa giấy Thanh Tiên, tranh làng Sình, liễn làng Chuồn, mây tre đan, làm bánh Huế, bánh cung đình, xăm hường, tò he... Bên cạnh đó là các hoạt động trình diễn thư pháp, Ca Huế, nhạc cụ truyền thống, bài chòi, giới thiệu ẩm thực và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, lễ công bố và trao giải cuộc thi nhiếp ảnh “Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới” sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày 23/11, kết hợp trưng bày 100 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Các tác phẩm khai thác vẻ đẹp kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên, đời sống văn hóa và con người vùng đất Cố đô qua góc nhìn sáng tạo của các nhiếp ảnh gia.

Hoạt động nghệ thuật cũng được tổ chức liên tiếp trong ba đêm tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố. Cụ thể, tối 22/11 là chương trình “Tình khúc Huế”; tối 23/11 diễn ra chương trình tôn vinh di sản văn hóa Việt Nam và di sản văn hóa Huế, giới thiệu Nhã nhạc, múa cung đình cùng các tác phẩm nghệ thuật khai thác chất liệu cung đình. Tối 24/11, chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ kết hợp nghệ thuật truyền thống và đương đại, giới thiệu Nhã nhạc, Ca Huế, áo dài, âm nhạc dân gian và những sáng tác lời mới.

Tại Đại Nội Huế, từ ngày 20 đến 23/11, du khách có thể tham gia các trò chơi cung đình và dân gian như đầu hồ, bài vụ, xăm hường. Đặc biệt, cuộc thi thư pháp chữ Hàn Quốc và chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề thơ của hoàng đế triều Nguyễn và hoàng đế triều Joseon dự kiến diễn ra lúc 16 giờ ngày 22/11.

Một điểm nhấn khác là triển lãm thơ ngự chế vua Thiệu Trị qua công nghệ số, khai mạc lúc 8 giờ ngày 22/11 tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Triển lãm giới thiệu di sản thơ văn của nhà vua, trong đó có bài thơ hồi văn kiêm liên hoàn với khả năng tạo thành 128 cách đọc, tương ứng 128 bài thơ khác nhau. Việc ứng dụng công nghệ số góp phần mở ra cách tiếp cận mới đối với di sản văn chương cung đình.

Trong ngày 24/11, thành phố tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc 7 giờ tại Ban Quản lý di tích và Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế, cùng hoạt động diễu hành xe đạp qua các tuyến đường trung tâm, xuất phát từ Quảng trường Ngọ Môn. Đây là những hoạt động nhằm lan tỏa tình yêu văn hóa, di sản và quảng bá hình ảnh Huế - đô thị di sản, thành phố Festival.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động hưởng ứng trong tháng 11, Huế còn hướng tới xây dựng những không gian văn hóa có tính bền vững tại cơ sở. Theo UBND thành phố Huế, năm 2026 là năm đầu tiên địa phương thí điểm mô hình “Mỗi xã, phường một không gian văn hóa cộng đồng” và “Một địa phương - Một câu chuyện văn hóa”.

Theo đó, mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất một câu chuyện tiêu biểu về lịch sử, con người, di sản, làng nghề, món ăn, địa danh, phong tục hoặc ký ức cộng đồng để giới thiệu thông qua video, hình ảnh, trưng bày, podcast, bản đồ, sách nhỏ hoặc trình diễn. Những sản phẩm tiêu biểu sẽ được lựa chọn giới thiệu trên nền tảng số chung, từng bước hình thành “Ngân hàng câu chuyện văn hóa Huế”.

Thông qua chuỗi hoạt động, thành phố Huế kỳ vọng phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn, trao truyền và thực hành di sản; đồng thời kết nối các giá trị văn hóa với hoạt động sáng tạo, phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.