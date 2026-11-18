Đại Nội Huế mùa hoa Ngô đồng (ảnh Lê Đình Hoàng)

Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Huế, chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 5 đến 24/11, trong đó cao điểm từ ngày 18 đến 24/11/2026, kết nối Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Điểm nhấn là Không gian Văn hóa và trải nghiệm cộng đồng diễn ra từ ngày 22 đến 24/11 tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh thành phố Huế (41A Hùng Vương, phường Thuận Hóa). Tại đây, người dân và du khách có thể tìm hiểu các giá trị di sản thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế; tham quan triển lãm ảnh “Văn hóa Huế - Hội nhập và phát triển”, không gian sách, báo, tư liệu về văn hóa Việt Nam và Huế, cùng các bộ sưu tập áo dài Huế xưa và nay.

Nhiều hoạt động trải nghiệm nghề thủ công truyền thống cũng được tổ chức như giới thiệu hoa giấy Thanh Tiên, tranh làng Sình, liễn làng Chuồn, mây tre đan, làm bánh Huế, bánh cung đình, xăm hường, tò he… Bên cạnh đó là các không gian trình diễn thư pháp, Ca Huế, nhạc cụ truyền thống, bài chòi, ẩm thực và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch.

Cũng trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, lễ công bố, trao giải cuộc thi nhiếp ảnh “Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới” và trưng bày 100 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày 23/11. Các tác phẩm phản ánh vẻ đẹp di sản kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên và đời sống văn hóa của vùng đất Cố đô qua góc nhìn của các tác giả.

Trong chuỗi hoạt động sẽ có diễu hành xe đạp qua các tuyến đường trung tâm, xuất phát từ Quảng trường Ngọ Môn vào sáng 24/11. (Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải)

Các chương trình nghệ thuật được tổ chức liên tiếp trong 3 đêm tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh thành phố. Cụ thể, chương trình “Tình khúc Huế” diễn ra tối 22/11; chương trình tôn vinh di sản văn hóa Việt Nam và di sản văn hóa Huế vào tối 23/11, giới thiệu Nhã nhạc, múa cung đình và các tác phẩm nghệ thuật khai thác chất liệu cung đình; chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra tối 24/11, kết hợp nghệ thuật truyền thống và đương đại, giới thiệu Nhã nhạc, Ca Huế, áo dài, âm nhạc dân gian và các sáng tác lời mới.

Tại Đại Nội Huế, từ ngày 20 đến 23/11, các trò chơi cung đình và dân gian như đầu hồ, bài vụ, xăm hường được tổ chức để du khách trải nghiệm. Đáng chú ý, cuộc thi thư pháp chữ Hàn Quốc và giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc với chủ đề thơ của hoàng đế triều Nguyễn và hoàng đế triều Joseon dự kiến diễn ra lúc 16 giờ ngày 22/11 tại Đại Nội Huế.

Một hoạt động đáng chú ý khác là triển lãm thơ ngự chế vua Thiệu Trị qua công nghệ số, khai mạc lúc 8 giờ ngày 22/11 tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Triển lãm giới thiệu di sản thơ văn của nhà vua, trong đó có bài thơ hồi văn kiêm liên hoàn với 128 cách đọc, tạo thành 128 bài thơ khác nhau.

Trong ngày 24/11, thành phố tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc 7 giờ tại Ban Quản lý di tích và Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế; đồng thời tổ chức diễu hành xe đạp qua các tuyến đường trung tâm, xuất phát từ Quảng trường Ngọ Môn. Hoạt động nhằm lan tỏa tình yêu văn hóa, di sản và quảng bá hình ảnh Huế - đô thị di sản, thành phố Festival.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Huế, năm 2026 là năm đầu tiên thành phố thí điểm mô hình “Mỗi xã, phường - Một không gian văn hóa cộng đồng” và “Một địa phương - Một câu chuyện văn hóa”. Theo đó, mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất một câu chuyện tiêu biểu về lịch sử, con người, di sản, làng nghề, món ăn, địa danh, phong tục hoặc ký ức cộng đồng để giới thiệu bằng nhiều hình thức như video, ảnh, trưng bày, podcast, bản đồ, sách nhỏ hoặc trình diễn.

Các sản phẩm tiêu biểu được lựa chọn giới thiệu trên nền tảng số chung, từng bước hình thành “Ngân hàng câu chuyện văn hóa Huế”. Thông qua chuỗi hoạt động, thành phố hướng đến phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn, trao truyền và thực hành di sản, gắn các giá trị văn hóa với sáng tạo, du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa.