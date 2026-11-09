Huế tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Ngày Văn hoá Việt Nam

Chiều 9/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Huế cho biết, từ ngày 18-24/11, thành phố tổ chức cao điểm chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm di sản hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Các hoạt động nhằm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, con người Việt Nam. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển; gắn bảo tồn di sản với sáng tạo, du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa.

Trại sáng tác điêu khắc quốc tế “Ấn tượng Huế, Việt Nam - 2026”, một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam của TP Huế. Ảnh: Hương Giang

Mở đầu chuỗi hoạt động là Trại sáng tác điêu khắc quốc tế “Ấn tượng Huế, Việt Nam - 2026”, diễn ra từ ngày 5-15/11 tại Công viên Phú Xuân, tạo không gian giao lưu, sáng tạo giữa các nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Từ ngày 20-23/11, tại Đại nội Huế, công chúng và du khách có dịp trải nghiệm các trò chơi cung đình, dân gian như đầu hồ, bài vụ, xăm hường. Ngày 22/11, cuộc thi thư pháp chữ Hàn Quốc với chủ đề “Thơ của hoàng đế triều Nguyễn, Việt Nam và Hoàng đế triều Joseon, Hàn Quốc” diễn ra tại Điện Kiến Trung - Duyệt Thị Đường, kết hợp tái hiện không gian khoa cử thời Nguyễn và giao lưu biểu diễn nghệ thuật Việt Nam - Hàn Quốc.

Ngày 23/11, nhiều hoạt động triển lãm, biểu diễn nghệ thuật được tổ chức. Trong đó, cuộc thi nhiếp ảnh “Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới” công bố, trao giải và trưng bày 100 tác phẩm tiêu biểu, giới thiệu vẻ đẹp của Huế qua góc nhìn sáng tạo của các tác giả. Cùng ngày, triển lãm thơ Ngự chế vua Thiệu Trị qua công nghệ số tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế giới thiệu di sản thơ văn triều Nguyễn đến công chúng.

Hoạt động bế mạc trại sáng tác “Mỹ thuật và di sản”, triển lãm tranh “Phong cảnh Huế” tại Điện Kiến Trung giới thiệu khoảng 40-50 tác phẩm hội họa về thiên nhiên, kiến trúc và đời sống văn hóa vùng đất Cố đô. Chương trình biểu diễn nghệ thuật tôn vinh Nhã nhạc cung đình Huế tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố cũng mang đến cơ hội thưởng thức loại hình âm nhạc đặc sắc gắn với đời sống nghi lễ cung đình triều Nguyễn.

Bên cạnh các chương trình trên, không gian văn hóa và trải nghiệm cộng đồng được tổ chức với nhiều hoạt động như triển lãm ảnh “Văn hóa Huế - Hội nhập và phát triển”; trưng bày sách, báo, tư liệu về văn hóa Việt Nam và văn hóa Huế; giới thiệu áo dài, nghề may áo dài, nghề thủ công truyền thống, thư pháp, nghệ thuật dân gian, Ca Huế và nhạc cụ truyền thống.

Lễ hội đường phố tại Festival Huế. Ảnh: hue.gov.vn

Trong dịp này, Tuần phim chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và các hoạt động hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam tại bảo tàng, di tích, thư viện, làng nghề sẽ giới thiệu các câu chuyện di sản, nghệ nhân, hiện vật và ký ức cộng đồng thông qua trưng bày, trình diễn, truyền dạy nghệ thuật truyền thống.

Khép lại chuỗi hoạt động là chương trình diễu hành xe đạp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 qua các tuyến đường trung tâm thành phố, xuất phát và kết thúc tại Quảng trường Ngọ Môn. Hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh Huế - đô thị di sản, Thành phố Festival, đồng thời lan tỏa tình yêu văn hóa, di sản trong cộng đồng.