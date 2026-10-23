Huế tính toán lại hạ tầng giao thông, tiêu thoát lũ phía bắc

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trịnh Mạnh Linh kiểm tra, làm việc tại các xã, phường phía bắc của thành phố Huế. (Ảnh: Hiếu Em)

Ưu tiên thoát lũ, bảo đảm an toàn cho dân

Ngày 23/10, tại buổi làm việc với các địa phương Quảng Điền, Đan Điền, Phong Quảng và Hóa Châu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Trịnh Mạnh Linh yêu cầu rà soát, ưu tiên đầu tư các công trình giao thông, tiêu thoát lũ có tính kết nối liên vùng, tránh đầu tư dàn trải.

Khu vực phía bắc thành phố có nhiều vùng sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và tiềm năng du lịch, nhưng cũng chịu ảnh hưởng của mưa lũ, ngập đường và chia cắt giao thông. Tuyến tỉnh lộ 22 qua Phong Quảng được phản ánh đã xuống cấp nghiêm trọng; người dân đề nghị xây dựng cầu Vĩnh Tu để cải thiện việc đi lại, phục vụ cứu hộ, cứu nạn và kết nối các khu vực ven đầm phá Tam Giang.

Ông Trịnh Mạnh Linh yêu cầu chuyển từ cách xử lý từng điểm ngập riêng lẻ sang rà soát tổng thể theo lưu vực sông Bồ và hệ thống tiêu thoát lũ ra đầm phá. Các cơ quan chuyên môn, địa phương cần kiểm tra hệ thống sông, hói, cống qua đê, xác định khu vực ngập kéo dài và vị trí có nguy cơ sạt lở để sắp xếp thứ tự đầu tư.

Dự án nạo vét, gia cố các thủy đạo phía sau cống thoát lũ kết hợp giao thông, tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng, đã hoàn thành trong năm 2026, góp phần bảo vệ khoảng 635ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Dự án hệ thống thoát lũ tại Quảng Điền, Đan Điền và Hóa Châu đang hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công cuối tháng 11/2026.

Thành phố cũng yêu cầu rà soát nguy cơ sạt lở bờ sông Bồ qua Quảng Điền, Đan Điền và sạt lở bờ biển tại Phong Quảng; chủ động cảnh báo, xây dựng phương án sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm.

Kết nối giao thông với vùng sản xuất, du lịch

Cùng với tiêu thoát lũ, giao thông kết nối được xác định là điều kiện khai thác tiềm năng kinh tế địa phương. Ông Trịnh Mạnh Linh yêu cầu rà soát các công trình liên vùng, nhất là những tuyến phục vụ kết nối khu công nghiệp, vùng sản xuất và điểm du lịch.

Ông Trịnh Mạnh Linh yêu cầu rà soát các công trình liên vùng, nhất là những tuyến phục vụ kết nối khu công nghiệp, vùng sản xuất và điểm du lịch. (Ảnh: Hiếu Em)

Đối với cầu Thanh Hà trên tỉnh lộ 4, thành phố yêu cầu rà soát tiến độ chuẩn bị đầu tư, thủ tục và nhu cầu vốn. Cầu mới được chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2026 với tổng mức đầu tư gần 125 tỷ đồng. Cầu cũ đưa vào sử dụng từ năm 1993, mặt cầu rộng 6,5m, tải trọng thiết kế 5 tấn và đã xuống cấp sau hơn 30 năm khai thác.

Với Khu công nghiệp Quảng Vinh, các cơ quan chuyên môn được yêu cầu phối hợp với xã Đan Điền đánh giá lại tính khả thi, nhất là điều kiện địa hình và hạ tầng giao thông kết nối, bảo đảm phương án đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn Quảng Điền tăng 9,2%; giá trị sản xuất các ngành kinh tế của Đan Điền tăng 10,3%. Phong Quảng tăng 10,07%, đón khoảng 112.650 lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt hơn 42 tỷ đồng.

Thành phố định hướng Quảng Điền phát triển thương mại, dịch vụ. Đan Điền gắn kinh tế đầm phá với sản xuất và du lịch cộng đồng. Phong Quảng phát triển dịch vụ, du lịch ven biển. Hóa Châu phát triển đô thị ven sông, dịch vụ, văn hóa và du lịch gắn với trung tâm Huế. Trong nông nghiệp, thủy sản, thành phố định hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nông nghiệp sinh thái, tăng liên kết thị trường. Khai thác đầm phá Tam Giang gắn với bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và thích ứng biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo Thành ủy yêu cầu các địa phương cụ thể hóa nhiệm vụ, phân công rõ người phụ trách, thời hạn và kết quả cần đạt. Đầu tư giao thông và tiêu thoát lũ cần được tính toán đồng bộ nhằm bảo đảm an toàn dân cư, duy trì sản xuất và tăng khả năng kết nối giữa các vùng kinh tế phía Bắc thành phố.