Huế tính mở rộng không gian công nghiệp phía Bắc, tăng kết nối cảng biển và cao tốc

Sáng 15-9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh khảo sát thực địa tại Cảng Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị và một số khu công nghiệp, dự án trọng điểm ở phía Bắc TP Huế. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND TP Huế Hà Văn Tuấn cùng đại diện các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Huế nghiên cứu mở rộng các khu công nghiệp phía Bắc, đón làn sóng đầu tư mới.

Tại Cảng Mỹ Thủy và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, ông Lê Trí Thanh đánh giá đây là đầu mối hạ tầng quan trọng, có khả năng hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, phát triển logistics cho các khu công nghiệp phía Bắc TP Huế, nhất là Khu công nghiệp Phong Điền.

Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu việc phát triển công nghiệp phía Bắc phải gắn với hạ tầng khu vực lân cận, đường ven biển và các tuyến kết nối cao tốc, hình thành mạng lưới giao thông thuận lợi kết nối khu công nghiệp với cảng biển và hành lang kinh tế Đông - Tây.

Các sở, ngành được giao rà soát tổng thể quỹ đất phục vụ phát triển khu công nghiệp, ưu tiên những khu vực có cao trình cao, ít chịu ảnh hưởng của ngập lụt và thuận lợi kết nối hạ tầng. Với những khu vực dân cư thưa thớt trong vùng nghiên cứu, cần xây dựng phương án sắp xếp phù hợp, gắn với nâng cấp hạ tầng xã hội và bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân.

Về giao thông, lãnh đạo TP Huế yêu cầu tập trung hoàn thiện các tuyến Đông - Tây kết nối Quốc lộ 1A, đường ven biển và cao tốc. Các tuyến đường phục vụ khu công nghiệp mới được nghiên cứu với mặt cắt quy hoạch 36m; trước mắt có thể đầu tư theo nhu cầu nhưng phải cắm mốc quản lý, giữ quỹ đất để mở rộng khi công nghiệp phát triển.

Tại Khu công nghiệp Phong Điền, đoàn khảo sát dự án hạ tầng Khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera, Nhà máy Kanglongda Huế và Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương.

Khu công nghiệp Phong Điền hiện có quy mô khoảng 700 ha, định hướng mở rộng lên khoảng 2.038 ha, ưu tiên công nghiệp xanh, sạch, kỹ thuật cao. Hiện có 16 dự án đi vào hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 10.600 lao động.

Tại Nhà máy Kanglongda Huế, Chủ tịch UBND TP Huế đề nghị doanh nghiệp duy trì môi trường làm việc an toàn, chăm lo đời sống người lao động và đẩy nhanh các hạng mục xử lý nước thải. Với Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương, ông yêu cầu hoàn thiện các hạng mục còn lại, sớm đưa dự án vào hoạt động.

Khảo sát địa điểm nghiên cứu Hệ sinh thái công nghiệp sinh dược - công nghệ cao của Công ty TNHH Sinh dược phẩm Hera, Chủ tịch UBND TP Huế thống nhất để doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, đề xuất dự án theo hướng gắn nghiên cứu, sản xuất, y tế và phát triển vùng nguyên liệu dược.

Tại Khu công nghiệp Tứ Hạ, đoàn khảo sát dự án hạ tầng giai đoạn 1 và khu vực dự kiến mở rộng. Khu công nghiệp này có quy mô theo quy hoạch 126,7 ha; giai đoạn 1 khoảng 37,6 ha, đã thu hút 14 dự án thứ cấp, tỷ lệ lấp đầy khoảng 81%. Trong đó, 11 dự án đã hoạt động, giải quyết việc làm cho khoảng 4.000 lao động.

Chủ tịch UBND TP Huế thống nhất chủ trương tiếp tục nghiên cứu mở rộng Khu công nghiệp Tứ Hạ, đồng thời yêu cầu việc mở rộng phải đi đôi với nâng cao chất lượng hạ tầng, tăng cây xanh, hoàn thiện giao thông, thoát nước, cảnh quan và môi trường, hướng đến phát triển khu công nghiệp hiện đại, an toàn, bền vững.