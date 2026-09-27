Huế tìm kiếm, cất bốc được 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Nam Đông

Phần mộ liệt sĩ được người dân địa phương trong quá trình đi làm rừng phát hiện và cung cấp cho địa phương và Đội 192. Vị trí mộ nằm cạnh suối T7, khu vực rừng cộng đồng, thôn Hương Sơn, xã Nam Đông, TP Huế. Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy nằm ở độ sâu khoảng 70cm, hiện còn 2 đoạn xương cẳng chân dài từ 12 đến 15cm, rộng từ 1,5 đến 2cm; các phần xương khác đã phân hủy hóa thổ; di vật còn 1 tấm tăng, 9 cúc áo bộ đội.

Cán bộ, nhân viên Đội 192, Bộ CHQS TP Huế tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Nam Đông.

Hiện nay, Bộ CHQS TP Huế đã chỉ đạo Đội 192 đưa hài cốt liệt sĩ về nhà quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Khe Tre để bảo quản, hương khói chu đáo; tiến hành lấy mẫu để giám định ADN và làm lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ.