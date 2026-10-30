Huế tìm hướng phát triển du lịch Halal, thu hút khách Hồi giáo

Khai thác tiềm năng thị trường du lịch Halal

Hội thảo có khoảng 100 đại biểu Việt Nam và quốc tế tham dự, trong đó có Ngài Kohdayar Marri, Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam; đại diện Vụ Trung Đông - Châu Phi (Bộ Ngoại giao) cùng các cơ quan, đơn vị liên quan. Đây là hoạt động thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố “Nghiên cứu phát triển du lịch Halal trên địa bàn TP. Huế”.

Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về xếp hạng, chứng nhận Halal và tư vấn quản lý; đánh giá thực trạng phát triển du lịch Halal tại Huế; đồng thời trao đổi những khó khăn, nhu cầu của doanh nghiệp trong phục vụ khách Hồi giáo. Trên cơ sở đó, các chuyên gia đề xuất giải pháp giúp Huế từng bước trở thành điểm đến thân thiện với nhóm khách này.

Ngài Kohdayar Marri, Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Theo các chuyên gia, với khoảng 2 tỷ người Hồi giáo trên toàn cầu, thị trường Halal mở ra nhiều cơ hội phát triển trong các lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, du lịch, khách sạn, mỹ phẩm, dược phẩm, logistics và thương mại điện tử. Đây là dư địa để Việt Nam nói chung và TP. Huế nói riêng đa dạng hóa thị trường, thu hút khách du lịch và tăng cường tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Huế có nhiều lợi thế với hệ thống di sản thế giới, ẩm thực cung đình đặc sắc, cảnh quan hấp dẫn và con người thân thiện. Tuy nhiên, địa phương vẫn chưa khai thác hiệu quả tiềm năng của thị trường khách Hồi giáo.

Hoàn thiện dịch vụ, hướng đến điểm đến thân thiện

Để phát triển du lịch Halal, các chuyên gia đề xuất Huế đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, xúc tiến quảng bá và kết nối với các đối tác quốc tế; đồng thời nâng cao nhận thức, hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện năng lực phục vụ khách Hồi giáo.

Bên cạnh đó, thành phố cần từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ và nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu, tập quán văn hóa, tín ngưỡng của du khách Hồi giáo.

Hội thảo quy tụ khoảng 100 đại biểu của Việt Nam và quốc tế.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp được kỳ vọng giúp Huế mở rộng thị trường khách quốc tế, nâng cao sức cạnh tranh và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch Halal trong thời gian tới.