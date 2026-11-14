Huế tìm được nhà đầu tư cho khu 'đất vàng' bên sông Hương

Doanh nghiệp trúng đấu giá là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Doji Land, có trụ sở tại phường Ba Đình, TP Hà Nội. Mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất là 530 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp phải thanh toán 27,07 tỷ đồng tiền mua tài sản gắn liền với đất theo quyết định của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế.

Khu đất có tổng diện tích 10.688,7m², nằm ở vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố, tiếp giáp các tuyến đường Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám, Trương Định, Phạm Hồng Thái và Bà Huyện Thanh Quan. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực đã được đầu tư hoàn chỉnh, thuận lợi cho việc đấu nối.

Hiện trên khu đất có các công trình nhà với tổng diện tích xây dựng 5.518,7m², tổng diện tích sàn 12.101,7m². Đất được sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, thời hạn thuê 50 năm kể từ ngày UBND TP Huế ban hành quyết định cho thuê đất.

Theo phương án đấu giá, nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai dự án khách sạn cao cấp nhằm bổ sung cơ sở lưu trú chất lượng cao, khai thác lợi thế du lịch khu vực ven sông Hương. Dự kiến, diện tích đất xây dựng công trình dịch vụ, thương mại hơn 7.482m²; tổng diện tích sàn xây dựng, bao gồm phần nổi, công trình ngầm và hạ tầng kỹ thuật, hơn 40.210m².

Trước đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý hạ tầng TP Huế) phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất này.