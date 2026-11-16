Huế tiếp nhận 74 thông tin, dự kiến tìm kiếm gần 1.000 hài cốt liệt sĩ

Báo cáo tại hội nghị, các lực lượng chuyên trách cho biết đã tiếp nhận 74 thông tin, liên quan 978 hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: QUANG ĐẠO)

Chiều 16/11, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại một số địa phương có nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.

Theo báo cáo tại hội nghị, các lực lượng chuyên trách đã tiếp nhận 74 thông tin, liên quan 978 hài cốt liệt sĩ.

Đáng chú ý, tại 6 địa phương có thông tin về mộ liệt sĩ tập thể, tổng cộng có 20 thông tin, với số lượng hài cốt được dự kiến từ 646 đến 648.

Cụ thể, phường Phong Điền có 7 thông tin, dự kiến hơn 176 hài cốt liệt sĩ; xã Phú Lộc có 4 thông tin, khoảng 196 hài cốt; xã Bình Điền có 3 thông tin, khoảng 84 hài cốt; phường Phú Xuân có 2 thông tin, khoảng 33-35 hài cốt; phường Thủy Xuân có 1 thông tin, khoảng 55 hài cốt; xã A Lưới 5 có 3 thông tin, khoảng 102-122 hài cốt liệt sĩ.

Đây là những nguồn tin đã được lực lượng chuyên trách khảo sát, xác minh cụ thể, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Mạnh yêu cầu các lực lượng chuyên trách và địa phương khẩn trương rà soát, xác minh chặt chẽ các nguồn tin; sớm triển khai tìm kiếm tại những vị trí đã xác định có thông tin về mộ liệt sĩ tập thể. Quá trình thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, huy động cả hệ thống chính trị tham gia, quyết tâm không bỏ sót bất kỳ nguồn tin nào về hài cốt liệt sĩ.