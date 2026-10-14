Huế tiên phong ký kết kế hoạch phối hợp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch

Chiều nay 14/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Tp.Huế đã tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp hành động về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030.

Đồng chủ trì buổi làm việc có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh và Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Trịnh Mạnh Linh.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại buổi ký kết.

Huế là địa phương đầu tiên triển khai ký kết kế hoạch phối hợp này, mở ra cơ chế hợp tác nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, hướng tới phát triển bền vững các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Theo đó, kế hoạch tập trung vào 4 định hướng trọng tâm: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản, thí điểm xây dựng Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam; phát triển công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số di sản, nâng tầm các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật và Festival Huế.

Ngoài ra, hướng đến nâng cao chất lượng du lịch, tăng cường liên kết vùng, quảng bá thương hiệu Huế và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Song song đó là phát triển thể thao gắn với du lịch, hỗ trợ tổ chức các sự kiện thể thao quốc gia, quốc tế, quảng bá hình ảnh thành phố.

Thông qua bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm, Huế hướng đến tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, từng bước khẳng định vai trò là trung tâm văn hóa, du lịch, thể thao và công nghiệp văn hóa đặc sắc của khu vực miền Trung và cả nước.

Đây cũng là định hướng nhằm phát huy giá trị di sản gắn với phát triển hiện đại, xây dựng thương hiệu địa phương trên nền tảng bản sắc văn hóa và nâng cao vị thế của Huế trong giai đoạn đến năm 2030.