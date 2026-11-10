Huế: Thủy điện Hương Điền, Bình Điền đồng loạt điều tiết để ứng phó mưa lớn

Theo tin cảnh báo từ Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, trong 24 giờ qua, TP Huế vùng đồng bằng có mưa vừa, có nơi mưa to, vùng núi có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ 3h ngày 9/11 đến 3h ngày 10/11 vùng đồng bằng phổ biến từ 35-100mm, vùng núi từ 100-400mm, có nơi cao hơn như A Lưới 474.4mm, Hồng Trung 545.8mm, Hương Phú 698.4mm.

TP Huế yêu cầu đơn vị quản lý, vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền, Bình Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần.

Từ sáng 10/11 đến sáng 12/11, TP Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24-48 giờ tới phổ biến 170-350mm, có nơi trên 500mm.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế, mực nước hồ chứa thủy điện Hương Điền lúc 2h ngày 10/11 ở mức +56,41m, với mực nước dâng bình thường +58m, lưu lượng đến hồ 2.367m³/s, lưu lượng về hạ du 178m³/s.

Do đó, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến, khoảng từ 300 - 1.000m³/s, trong đó qua tuabin với lưu lượng 178m³/s.

Mực nước hồ chứa thủy điện Bình Điền lúc 5 giờ, ngày 10/11 ở mức +79,21m, mực nước dâng bình thường +85m, lưu lượng đến hồ 1.732m³/s, lưu lượng về hạ du 62m³/s.

Công ty Cổ phần thủy điện Bình Điền cũng được yêu cầu vận hành tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200-800m³/s.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu UBND xã, phường thuộc hạ du hồ chứa thủy điện Hương Điền, hồ chứa thủy điện Bình Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông ngòi (trừ các trường hợp đặc biệt và có ý kiến chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền), thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

Công ty TNHH Một thành viên khai thác thủy lợi Huế tổ chức trực ban vận hành hệ thống cửa đập, cống đảm bảo khả năng thoát lũ cho vùng hạ du thủy điện Hương Điền, hồ chứa thủy điện Bình Điền.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió đông, hồ thủy lợi Tả Trạch cùng hai hồ thủy điện A Lưới và A Lin B1 ở TP Huế đồng loạt vận hành điều tiết nước, bảo vệ an toàn vùng hạ du.