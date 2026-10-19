Huế thưởng 150 triệu đồng cho nam sinh đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani

Lãnh đạo thành phố Huế trao thưởng và tặng hoa chúc mừng em Tăng Hạo Nhiên, học sinh đoạt Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani (FIPhO) năm 2026. Ảnh: hue.gov

Sáng 19/10, Uỷ ban nhân dân thành phố Huế tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng em Tăng Hạo Nhiên, học sinh lớp 12 chuyên Lý 1, Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học - Huế, đoạt Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani (FIPhO) năm 2026.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố và ngành Giáo dục và Đào tạo đã tuyên dương, trao thưởng và tặng hoa chúc mừng em Tăng Hạo Nhiên. Theo Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND, học sinh đạt Huy chương Bạc tại kỳ thi quốc tế được khen thưởng 150 triệu đồng.

Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani (FIPhO) năm 2026 quy tụ 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tham dự kỳ thi, cả 4 học sinh trong đoàn Việt Nam đều xuất sắc giành huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Với thành tích ấn tượng này, Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn, sau Nga, Trung Quốc và nước chủ nhà Uzbekistan.

Đề thi Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani năm nay được xây dựng theo định hướng tăng cường khả năng vận dụng kiến thức Vật lí để phân tích, lý giải và giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn và khoa học hiện đại.

Kỳ thi gồm hai phần thi chính thức là lý thuyết và thực nghiệm, mỗi phần thi được tổ chức trong một ngày, với thời gian làm bài 5 giờ. Phần thi lý thuyết gồm 3 bài toán, tổng điểm tối đa 60 điểm; phần thi thực nghiệm có tổng điểm tối đa 40 điểm.

Các bài thi có độ khó cao, đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm vững các định luật và nguyên lý cơ bản mà còn phải có khả năng tư duy logic, phân tích vấn đề và vận dụng kiến thức tổng hợp.