Huế thúc tiến độ loạt dự án, gỡ “điểm nghẽn” thủ tục để sớm khởi công

Kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm

Sáng 5/10, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang đi kiểm tra tình hình triển khai một số dự án đầu tư công và ngoài ngân sách trên địa bàn, gồm dự án các điểm trường Quốc Học Huế và dự án Khu văn hóa đa năng - Công viên Độn Sầm.

Tại các dự án, lãnh đạo UBND thành phố kiểm tra thực tế tiến độ, tình hình triển khai các hạng mục cũng như công tác phối hợp giữa chủ đầu tư với các sở, ngành và địa phương liên quan.

Qua kiểm tra, các dự án đang được triển khai theo kế hoạch. Các đơn vị liên quan tập trung thực hiện những phần việc được giao, từng bước hoàn thiện các điều kiện để triển khai các hạng mục tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang kiểm tra dự án Khu văn hóa đa năng - Công viên Độn Sầm.

Đối với dự án các điểm trường Quốc Học Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đề nghị chủ đầu tư tiếp tục bám sát kế hoạch, tập trung nguồn lực để bảo đảm tiến độ. Đồng thời, chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Quá trình triển khai dự án phải bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, cảnh quan và hiệu quả đầu tư.

Đẩy nhanh giao đất, hoàn thiện thủ tục dự án

Tại dự án Khu văn hóa đa năng - Công viên Độn Sầm, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Thanh Thủy tập trung hoàn tất việc giao đất cho Công ty Cổ phần Central Park theo phần diện tích đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh tại Thông báo số 398/TB-UBND ngày 1/10/2026 về tiến độ và giải quyết vướng mắc các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách và các dự án đầu tư công.

Các sở, ngành, địa phương liên quan được yêu cầu chủ động phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần thiết, bảo đảm đầy đủ điều kiện để sớm khởi công dự án theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị phải thường xuyên theo dõi, bám sát tiến độ, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh, không để thủ tục hành chính trở thành yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Tăng trách nhiệm, đồng hành cùng nhà đầu tư

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, các dự án ngoài ngân sách đang triển khai cần được chủ đầu tư và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra dự án trường Quốc Học Huế.

Các sở, ngành và địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp, đồng hành cùng nhà đầu tư, chủ động tháo gỡ khó khăn trong phạm vi thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần được kịp thời tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Việc đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình triển khai được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để các dự án sớm khởi công, thực hiện đúng kế hoạch và phát huy hiệu quả sau đầu tư.