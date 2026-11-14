Huế thúc tiến độ giải ngân đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch

Sáng 14/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp với lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành và ban quản lý dự án nhằm đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, đồng thời rà soát tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc danh mục đầu tư công năm 2027.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của thành phố vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Những khó khăn chủ yếu tập trung ở công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất tái định cư, hoàn thiện thủ tục đầu tư, nguồn cung vật liệu xây dựng và tổ chức thi công.

Mặc dù thành phố đã triển khai nhiều giải pháp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, song việc tổ chức thực hiện tại một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án và địa phương vẫn còn hạn chế. Đáng chú ý, một số dự án gặp vướng mắc trong xác định nguồn gốc đất, chưa xác định được vị trí, quỹ đất tái định cư; tiến độ đầu tư hạ tầng các khu tái định cư còn chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bàn giao mặt bằng và triển khai thi công.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân trong những tháng cuối năm, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, bố trí vốn thanh toán và chuẩn bị đầu tư. Một số ý kiến kiến nghị rà soát, điều chuyển vốn phù hợp với nhu cầu thực tế, ưu tiên nguồn lực cho các dự án có khả năng hoàn thành, thanh toán và quyết toán.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp trong khi điều kiện thời tiết thời gian qua tương đối thuận lợi cho hoạt động thi công. Nhiều khó khăn, vướng mắc đã được thành phố tổ chức các cuộc họp chuyên đề để xem xét, tháo gỡ nhưng kết quả thực hiện vẫn chưa đạt yêu cầu.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm, khắc phục những hạn chế trong công tác phối hợp, nhất là giữa chủ đầu tư với chính quyền địa phương trong giải phóng mặt bằng, phê duyệt phương án bồi thường và chuẩn bị các khu tái định cư.

Các đơn vị phải xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ, chỉ ra từng điểm nghẽn và đề xuất giải pháp cụ thể đối với mỗi dự án, tránh tình trạng báo cáo chung chung, thiếu phương án xử lý. Kết quả thực hiện phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; đồng thời chủ động nghiên cứu, vận dụng đầy đủ các quy định pháp luật để đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, báo cáo UBND thành phố xem xét theo thẩm quyền.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các đơn vị tiếp tục tổng hợp những vướng mắc về cơ chế, chính sách để thành phố xem xét, xử lý. Những dự án chưa xác định được vị trí tái định cư phải làm rõ nguyên nhân và hướng giải quyết. Thành phố cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư, bảo đảm những điều kiện thiết yếu về điện, nước trước khi bố trí người dân vào sinh sống.

Về nguồn cung vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm công bố giá theo tháng, kịp thời cập nhật biến động thị trường và rà soát các khó khăn liên quan đến nguồn cung. Các ban quản lý dự án cần phối hợp với nhà thầu xây dựng kế hoạch cung ứng, dự trữ vật liệu, hạn chế nguy cơ gián đoạn thi công.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án rà soát năng lực thực tế của từng nhà thầu, từ khả năng huy động nhân lực, thiết bị, tài chính đến việc thực hiện các cam kết trong hợp đồng. Đối với những nhà thầu chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan, các đơn vị phải kiên quyết áp dụng chế tài, xem xét thay thế hoặc chấm dứt hợp đồng theo đúng quy định.

Quyết liệt giải ngân năm 2026, chủ động chuẩn bị đầu tư năm 2027

Để tạo chuyển biến trong những tháng cuối năm, Chủ tịch UBND TP. Huế yêu cầu ngay sau cuộc họp, các ban quản lý dự án xây dựng tiến độ thực hiện chi tiết, gắn với tỷ lệ giải ngân của từng công trình và kết quả chung của đơn vị. Các chủ đầu tư phải cam kết những mốc giải ngân cụ thể, phấn đấu đến cuối tháng 11/2026 đạt 75–80%, cuối tháng 12/2026 đạt 90% và hết tháng 1/2027 hoàn thành 100% kế hoạch.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải làm việc trực tiếp với nhà thầu để xác định khối lượng có thể thực hiện, nhu cầu vốn và khả năng giải ngân của từng dự án từ nay đến cuối năm. Đồng thời, chủ động hoàn thiện hồ sơ thanh toán, rà soát nhu cầu tạm ứng theo hợp đồng, bảo đảm đúng quy định và phù hợp với tiến độ thực hiện.

Đối với những công trình còn thiếu vốn để hoàn thành, nhất là các công trình được tiếp nhận từ cấp huyện trước đây, các đơn vị cần khẩn trương tổng hợp, báo cáo để thành phố xem xét bố trí nguồn lực, giải quyết dứt điểm.

Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Sở Tài chính tham mưu văn bản chỉ đạo cụ thể các giải pháp đẩy nhanh giải ngân trong những tháng cuối năm; đồng thời nhắc nhở các chủ đầu tư, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình. Báo cáo tiến độ từng công trình, dự án phải được hoàn thiện để phục vụ công tác theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2027, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn thực hiện. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải chủ động hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; bảo đảm chỉ bố trí vốn cho những dự án đủ điều kiện triển khai.

Việc chuẩn bị đầu tư năm 2027 cần được thực hiện song song với nhiệm vụ giải ngân năm 2026, qua đó hạn chế tình trạng chậm trễ ngay từ đầu kỳ kế hoạch, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách và tạo động lực hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.