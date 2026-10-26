Huế: Thực hiện thành công 2 ca ghép thận nhờ công nghệ bảo quản tạng máy LifePort

Thành công này nâng tổng số ca ghép thận ứng dụng công nghệ LifePort tại đơn vị lên 5 trường hợp, đồng thời xác lập cột mốc về khả năng bảo quản tạng lên tới 18 giờ trong hành trình vận chuyển xuyên Việt hơn 1.800 km.

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công 2 ca ghép thận sử dụng công nghệ bảo quản tạng bằng máy LifePort. Ảnh: B.T.

Theo đó, ở ca ghép thứ 4, người nhận là một bệnh nhi nam (12 tuổi), tiếp nhận thận từ người hiến chết não (26 tuổi) tại Hà Nội. Ngay sau phẫu thuật, quả thận ghép đã hồi phục chức năng tức thì và tiết nước tiểu sớm ngay trên bàn mổ. Bệnh nhi hiện tiếp tục được theo dõi, điều trị sát sao trong giai đoạn hậu phẫu.

Tiếp nối thành công trên, ca ghép thứ 5 đánh dấu một hành trình vận chuyển tạng xuyên Việt đầy thử thách. Để kịp thời tiếp nhận nguồn tạng từ người hiến chết não (22 tuổi) tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, ê-kíp Bệnh viện Trung ương Huế đã di chuyển bằng ô tô xuyên đêm suốt 9 giờ từ Huế vào Gia Lai.

Sau khi phẫu thuật lấy tạng, quả thận lập tức được đưa vào máy LifePort để bảo quản và vận chuyển qua đường hàng không với hai chặng Pleiku – Tân Sơn Nhất – Huế nhằm tối ưu hóa thời gian.

Toàn bộ hành trình của đoàn kéo dài khoảng 35 giờ 30 phút với quãng đường di chuyển hơn 1.800 km; trong đó, thời gian thiếu máu lạnh của thận ghép lên đến khoảng 18 giờ, trong điều kiện khoảng cách địa lý xa và kết hợp nhiều phương tiện vận chuyển.

Máy bảo quản tạng LifePort. Ảnh: B.T.

Dù trải qua chặng đường dài, thận ghép ngay sau khi tái tưới máu đã hồng hào, căng chắc và có nước tiểu ngay trên bàn mổ. Hiện tại, chức năng thận của người bệnh đang phục hồi rất tốt và ổn định.

Thành công từ hai ca ghép trên cho thấy vai trò thiết yếu của việc ứng dụng máy LifePort khi tiếp nhận nguồn tạng từ các địa phương xa trung tâm ghép. Đây cũng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa mạng lưới điều phối, đơn vị tiếp nhận người hiến, đội ngũ lấy và vận chuyển tạng, hãng vận chuyển hàng không cùng toàn bộ ê-kíp phẫu thuật của bệnh viện.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục hoàn thiện năng lực ghép tạng, tăng cường liên kết liên viện và đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật tiên tiến để nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời lan tỏa sâu rộng thông điệp hiến tặng mô, tạng vì sự sống cộng đồng.