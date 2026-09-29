Huế thúc gỡ vướng để nâng hiệu quả các cụm công nghiệp

Ngày 29-9, thông tin từ UBND TP Huế cho biết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn vừa kiểm tra thực tế tình hình hoạt động tại các Cụm công nghiệp (CCN) An Hòa, Điền Lộc 1 và Điền Lộc 2.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan. Đoàn đã kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng, hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, công tác quản lý, khai thác và triển khai các dự án tại các CCN.

Lãnh đạo TP Huế và đoàn công tác kiểm tra thực tế tình hình hoạt động tại CCN Điền Lộc.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các CCN trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế, công nghiệp, CCN An Hòa được hình thành nhằm phát triển các loại hình công nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển; ưu tiên thu hút các ngành nghề truyền thống, các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, đồng thời góp phần di dời các cơ sở gây ô nhiễm trong khu dân cư.

CCN An Hòa có quy mô quy hoạch 48 ha. Trong đó, đất công nghiệp 33,86 ha, chiếm 70,5%; đất cây xanh 3,17 ha; đất phụ trợ 0,78 ha; đất công cộng 1,18 ha và đất giao thông 9,01 ha.

Công tác đầu tư hạ tầng tại CCN An Hòa tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Chủ đầu tư hạ tầng là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế, công nghiệp.

Đến tháng 9-2026, tổng diện tích đã thu hồi để đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đạt 375.745,4 m² trên tổng số 480.000 m², tương đương 78,28%.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Hà Văn Tuấn yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan rà soát toàn diện tình hình hoạt động của từng CCN, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nhất là các vấn đề liên quan đến hạ tầng, đất đai, môi trường, công tác quản lý và thu hút đầu tư.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị cần chủ động giải quyết. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các CCN; rà soát cụ thể từng khó khăn, vướng mắc, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Trong đó, cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng CCN.

Lãnh đạo UBND TP Huế cũng đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị quản lý CCN nâng cao trách nhiệm trong quản lý, khai thác hạ tầng; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý những vấn đề phát sinh, đồng thời bảo đảm các điều kiện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu tăng cường phối hợp, xử lý công việc theo tinh thần rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, không để khó khăn, vướng mắc kéo dài.

Qua đó, thành phố hướng đến nâng cao hiệu quả hoạt động của các CCN, khai thác tốt quỹ đất và hạ tầng công nghiệp, tạo thêm mặt bằng sản xuất, thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp và kinh tế - xã hội.