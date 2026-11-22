Học sinh thể hiện tiểu phẩm

Trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên không chỉ giúp học sinh tự tin bước qua giai đoạn dậy thì mà còn góp phần bảo đảm quyền trẻ em, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện và tôn trọng trẻ em.

Trang bị kiến thức để bảo vệ quyền trẻ em

Chiều 20/11, tại Trường THCS Mỹ Thượng, Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Huế tổ chức chương trình truyền thông kiến thức sức khỏe sinh sản vị thành niên với chủ đề “Em hiểu quyền sức khỏe sinh sản - Em tự tin tỏa sáng”. Đây là hoạt động thuộc Dự án “Thúc đẩy các quyền trẻ em, quyền sức khỏe sinh sản của trẻ vị thành niên”, do Hội triển khai với sự hỗ trợ của tổ chức Adoptionscentrum - Thụy Điển (ACS).

Chia sẻ quan điểm và nâng cao khả năng xử lý những tình huống liên quan đến sức khỏe sinh sản trong cuộc sống.

Chương trình hướng đến nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, đặc biệt là quyền được tiếp cận thông tin, giáo dục và chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi. Đây là nền tảng quan trọng giúp các em hiểu đúng về cơ thể, tâm sinh lý và biết chủ động bảo vệ bản thân trong quá trình trưởng thành.

Tại chương trình, các chuyên gia trực tiếp chia sẻ, tư vấn và giải đáp những thắc mắc của học sinh về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục ở tuổi vị thành niên. Nội dung tập trung vào những thay đổi thể chất, tâm sinh lý trong giai đoạn dậy thì; quyền tiếp cận thông tin khoa học, phù hợp với lứa tuổi; kỹ năng tôn trọng cơ thể, nhận biết ranh giới cá nhân và phòng tránh những nguy cơ, tình huống không an toàn.

Thông qua cách tiếp cận cởi mở, gần gũi, các vấn đề vốn còn e ngại được trao đổi một cách khoa học, giúp học sinh mạnh dạn đặt câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ và tiếp nhận kiến thức cần thiết.

An toàn học đường - thấu hiểu và sẻ chia

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động tương tác, trải nghiệm như “Câu chuyện của chúng em”, trò chơi “Tiếp sức ghép tranh”, giao lưu hỏi - đáp giữa các nhóm nòng cốt đại diện cho ba điểm trường và giao lưu trực tiếp với khán giả.

Những hoạt động này không chỉ tạo không khí sôi nổi mà còn khuyến khích học sinh chủ động trao đổi, củng cố kiến thức và nâng cao khả năng ứng xử trước những tình huống liên quan đến sức khỏe sinh sản trong cuộc sống.

Các đại biểu tham dự chương trình

Đặc biệt, hoạt động “Góc cam kết hành động - Viết thông điệp” với chủ đề “Tìm hiểu quyền sức khỏe sinh sản - Sống an toàn” đã tạo cơ hội để các em thể hiện suy nghĩ, mong muốn và cam kết bằng những thông điệp thiết thực. Qua đó, mỗi học sinh được khuyến khích biết yêu thương, tôn trọng cơ thể, chủ động chăm sóc sức khỏe và có trách nhiệm bảo vệ chính mình.

Từ những kiến thức được trang bị, chương trình góp phần lan tỏa nhận thức rằng bảo vệ quyền trẻ em không chỉ là trách nhiệm của gia đình, nhà trường hay các tổ chức xã hội mà còn cần sự chung tay của cả cộng đồng. Việc bảo đảm cho trẻ em được tiếp cận giáo dục sức khỏe sinh sản phù hợp với lứa tuổi cần được thực hiện thường xuyên, khoa học, không định kiến và tôn trọng sự khác biệt.

Đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng để xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, nơi học sinh được lắng nghe, chia sẻ, tôn trọng và bảo vệ.

Đầu tư cho kiến thức, kỹ năng và quyền được chăm sóc sức khỏe của trẻ em chính là đầu tư cho chất lượng nguồn nhân lực tương lai. Khi gia đình, nhà trường và xã hội cùng hành động, những giá trị nhân văn được bồi đắp, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững./.

Một số hình ảnh ghi nhận được