Huế thúc đẩy phát triển thị trường và ngành hàng Halal

Đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo tập trung cung cấp thông tin về xu hướng phát triển của thị trường Halal toàn cầu, yêu cầu và tiêu chuẩn đối với sản phẩm, dịch vụ Halal; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, chứng nhận sản phẩm và giới thiệu các cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch với các thị trường tiềm năng, đặc biệt là Indonesia và Malaysia.

Thị trường Halal hiện có quy mô lớn, với khoảng 2 tỷ người Hồi giáo trên toàn cầu. Không chỉ giới hạn ở thực phẩm và đồ uống, Halal còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực như du lịch, khách sạn, tài chính, mỹ phẩm, dược phẩm, logistics và thương mại điện tử. Đây được xem là không gian hợp tác mới để các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường, đa dạng hóa đối tác và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đối với Huế, thị trường Halal được xác định là một hướng mở để đa dạng hóa thị trường du lịch và phát triển các ngành hàng, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của du khách Hồi giáo. Năm 2025, Huế đón 6,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt. Trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố đón hơn 6,4 triệu lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025; khách quốc tế ước đạt hơn 1,9 triệu lượt, tăng 35,5%. Riêng khách Hồi giáo đạt gần 22.070 lượt trong năm 2025 và 11.801 lượt trong 7 tháng đầu năm 2026.

Huế có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm, dịch vụ phục vụ thị trường Halal, từ vị trí trên hành lang kinh tế Đông - Tây, hệ thống giao thông kết nối đến nguồn tài nguyên di sản, văn hóa, thiên nhiên và ẩm thực. Đặc biệt, ẩm thực chay là một lợi thế để nghiên cứu, điều chỉnh và phát triển các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn Halal. Trên địa bàn thành phố bước đầu đã có một số khách sạn, nhà hàng phục vụ khách Hồi giáo.

Bên cạnh những lợi thế, việc phát triển thị trường Halal tại Huế vẫn còn một số hạn chế về hạ tầng, không gian cầu nguyện, sản phẩm du lịch chuyên biệt, nguồn nhân lực và năng lực đáp ứng các quy trình chứng nhận Halal của doanh nghiệp. Phần lớn cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản trên địa bàn cũng chưa được cấp chứng nhận Halal.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho rằng, Huế không lựa chọn cách tiếp cận thị trường Halal theo phong trào mà xác định đây là quá trình nghiên cứu bài bản, chuẩn hóa từng bước, hướng đến phát triển lâu dài, thực chất và bền vững.

Thời gian tới, thành phố định hướng đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá; từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, hệ thống dịch vụ đạt tiêu chuẩn Halal; phát triển các sản phẩm du lịch Halal mang bản sắc Huế; lấy di sản, văn hóa, ẩm thực, nghỉ dưỡng và sinh thái làm nền tảng. Quá trình này cần sự đồng hành của các cơ quan quản lý, chuyên gia, tổ chức chứng nhận và đối tác quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh, hội thảo là cơ hội để chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp cập nhật thông tin về thị trường Halal, tiếp cận kinh nghiệm thực tiễn và tìm kiếm cơ hội kết nối đầu tư, thương mại, du lịch với các thị trường tiềm năng như Indonesia và Malaysia.

Đại diện Bộ Ngoại giao cho biết, thời gian qua, Chính phủ và các bộ, ngành đã quan tâm thúc đẩy phát triển ngành Halal Việt Nam theo hướng bài bản, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế. Đồng thời, tăng cường thông tin, tổ chức các hoạt động kết nối trong nước và quốc tế nhằm nâng cao nhận thức và năng lực của doanh nghiệp.

Đánh giá cao tiềm năng của Huế, đại diện Bộ Ngoại giao cho rằng, với vị trí, lợi thế về du lịch, văn hóa và khả năng kết nối khu vực, thành phố có điều kiện để từng bước tiếp cận dòng khách Hồi giáo và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng Halal. Hội thảo được kỳ vọng góp phần cung cấp những thông tin thiết thực, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Halal.