Huế thúc đẩy đầu tư đường cất hạ cánh số 2 tại sân bay Phú Bài

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Tại buổi làm việc, thành phố Huế đề nghị ACV quan tâm nghiên cứu, cập nhật các định hướng phát triển Cảng hàng không quốc tế Phú Bài vào quy hoạch phù hợp, đồng thời ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng cảng. Trong đó, trọng tâm là thúc đẩy các thủ tục liên quan, sớm triển khai đầu tư đường cất hạ cánh số 2 nhằm nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Mạnh Linh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế, đề nghị UBND thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với ACV trong rà soát, hoàn thiện các nội dung quy hoạch, tạo cơ sở lâu dài cho việc đầu tư và phát triển Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Trong đó, cần tập trung thúc đẩy chủ trương đầu tư đường cất hạ cánh số 2, đồng thời nâng cấp hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan và cải thiện chất lượng dịch vụ, điều kiện phục vụ hành khách tại cảng. Đồng chí Trịnh Mạnh Linh yêu cầu các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan chủ động phối hợp với ACV phát triển thị trường vận tải hàng không, xúc tiến mở rộng các đường bay nội địa và quốc tế, thu hút thêm du khách đến Huế. Cùng với đó, đẩy mạnh hợp tác trong chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường kết nối sân bay Phú Bài với hệ thống giao thông đô thị và định hướng xây dựng đô thị thông minh.