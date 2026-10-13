Ông Nguyễn Văn Thành, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP Huế, đơn vị nhận được Quyết định số G01.861.308.04-981-26 008016/QĐ-XPHC ngày 9/9/2026 của Phòng CSGT Công an TP Huế về xử phạt vi phạm hành chính đối với HTX dịch vụ vận tải Tiến Đạt ở Lô C8 Khu tái định cư Bàu Vá, phường Thủy Xuân, TP Huế.

Thu hồi phù hiệu, cấm kinh doanh vận tải 2 xe khách vi phạm giao thông.

Căn cứ quy định tại khoản 8; điểm d, khoản 9, Điều 23 Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ, Sở Xây dựng TP Huế Sở Xây dựng TP Huế thông báo phù hiệu hết giá trị sử dụng và phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu.

Cụ thể, phương tiện mang BKS 74G - 000.92 được Sở GTVT Thừa Thiên Huế (nay là Sở Xây dựng TP Huế) cấp phù hiệu "xe ô tô khách" số HĐ4626005013) HTX dịch vụ vận tải Tiến Đạt quản lý, sử dụng.

Tuy nhiên, phương tiện này đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đang trong thời gian áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính, với hình thức phạt bổ sung tước quyền sử dụng phù hiệu số HĐ4626005013 của phương tiện BKS 74G - 000.92, trong thời gian 2 tháng. Thời gian tước quyền sử dụng phù hiệu được tính từ ngày 9/9/2026 đến hết ngày 9/11/2026.

Theo quyết định số G01.861.308.04-981-26 008131/QĐ-XPHC ngày 10/9/2026 của Phòng CSGT Công an TP Huế về xử phạt vi phạm hành chính đối với HTX dịch vụ vận tải Tiến Đạt, có địa chỉ ở 48 Lê Gia Định, phường Thủy Xuân, TP Huế.

Căn cứ quy định tại khoản 8; điểm d, khoản 9, Điều 23 Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ, Sở Xây dựng TP Huế thông báo phương tiện mang BKS 74G - 001.92 được Sở GTVT Thừa Thiên Huế (nay là Sở Xây dựng TP Huế) cấp phù hiệu "xe ô tô khách" số HĐ4626005014 HTX dịch vụ vận tải Tiến Đạt quản lý, sử dụng.

Theo đó, phương tiện đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đang trong thời gian áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính, với hình thức phạt bổ sung tước quyền sử dụng phù hiệu số HĐ4626005014 của phương tiện BKS 74G - 001.92, trong thời gian 2 tháng. Thời gian tước quyền sử dụng phù hiệu được tính từ ngày 10/9/2026 đến hết ngày 9/11/2026.

Như vậy, trong thời gian phù hiệu hết giá trị sử dụng và phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu. Sau khi hết thời hạn bị thu hồi phù hiệu, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng phương tiện tham gia kinh doanh vận tải thì phải làm thủ tục để được cấp lại phù hiệu theo quy định.