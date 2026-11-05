Huế thống nhất đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An là cầu Cửa Thuận

Ảnh: Cầu Cửa Thuận.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp là nghị quyết đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An thành cầu Cửa Thuận. Công trình thuộc dự án Tuyến đường bộ ven biển qua TP Huế và cầu qua cửa biển Thuận An, có vai trò kết nối giao thông, góp phần mở rộng không gian phát triển khu vực ven biển.

Trước đó, UBND TP đã tổ chức lấy ý kiến người dân về phương án đặt tên cầu thông qua ứng dụng Hue-S, từ ngày 10-7 đến ngày 6-9-2026. Kết quả ghi nhận 8.423 lượt bình chọn, trong đó phương án Cửa Thuận nhận được 4.747 lượt, chiếm 56,4%; phương án Thai Dương có 3.676 lượt, chiếm 43,6%.

Theo giải trình của UBND thành phố, Cửa Thuận là cách gọi ngắn gọn của cửa biển Thuận An. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến và báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố thống nhất thông qua phương án đặt tên cầu là cầu Cửa Thuận.