Huế thí điểm đô thị di sản văn hóa đặc trưng

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng và Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh ký kết Kế hoạch phối hợp hành động về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030. Ảnh: UBND TP. Huế

Chiều 14/10, tại Hà Nội, UBND thành phố Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết Kế hoạch phối hợp hành động về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030. Là địa phương đầu tiên triển khai ký kết kế hoạch này, Huế hướng đến phát huy giá trị di sản, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

XÂY DỰNG 6 NHÓM NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA ƯU TIÊN

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Trịnh Mạnh Linh đồng chủ trì buổi làm việc. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng và Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh ký kết kế hoạch.

Kế hoạch thiết lập cơ chế phối hợp giữa hai bên, phát huy lợi thế của Huế là thành phố di sản, thành phố Festival và trung tâm văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Các nhiệm vụ tập trung vào 4 lĩnh vực: xây dựng thí điểm mô hình đô thị di sản văn hóa đặc trưng; phát triển công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế; phát triển du lịch, dịch vụ; phát triển thể dục, thể thao.

Trong lĩnh vực di sản, hai bên phối hợp nghiên cứu mô hình đô thị di sản, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách về bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Việc nghiên cứu, lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể của Quần thể di tích Cố đô Huế cũng được đặt ra nhằm tạo cơ sở khoa học cho việc lựa chọn nhiệm vụ và huy động nguồn lực phát triển.

Về công nghiệp văn hóa, hai bên phối hợp xây dựng Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với 6 nhóm ngành ưu tiên: du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thiết kế sáng tạo; sản phẩm công nghiệp văn hóa số; thủ công mỹ nghệ; truyền hình, phát thanh, xuất bản và quảng cáo.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: UBND TP. Huế

Kế hoạch đồng thời hướng đến nâng cao chất lượng nghệ thuật, mở rộng hợp tác quốc tế cho Festival Huế, hỗ trợ nghệ nhân và doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm, xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ và mở rộng thị trường.

Huế cũng sẽ phối hợp hoàn thiện hồ sơ ứng cử tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực ẩm thực, dự kiến nộp năm 2027; triển khai Đề án “Huế - Thành phố nhiếp ảnh Việt Nam” và xây dựng thương hiệu “Huế - Điểm đến điện ảnh”.

Cùng với đó, hai bên định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về văn hóa, di sản và du lịch Huế, phục vụ quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, quảng bá và phát triển sản phẩm.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DU LỊCH, PHÁT TRIỂN THỂ THAO

Trong lĩnh vực du lịch, hai bên phối hợp xây dựng các chuỗi sản phẩm chất lượng cao, tăng cường liên kết vùng thông qua Hành trình Di sản miền Trung, tuyến du lịch đường mòn Hồ Chí Minh và kết nối du lịch khu vực đèo Hải Vân, Vườn quốc gia Bạch Mã giữa Huế và Đà Nẵng.

Các sản phẩm được định hướng kết hợp di sản, văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng biển đảo, ẩm thực, du lịch cộng đồng, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm. Hai bên cũng phối hợp đánh giá tiềm năng, lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương, đồng thời tăng cường quảng bá đa ngôn ngữ và ứng dụng nền tảng số.

Theo báo cáo của UBND thành phố Huế, trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố ước đón 6,4 triệu lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 15.400 tỷ đồng, tăng 60%.

Đối với thể thao, kế hoạch tập trung hỗ trợ Huế đăng cai các giải đấu quốc gia, quốc tế phù hợp với lợi thế địa hình tự nhiên, sông nước và không gian di sản; phát triển sản phẩm du lịch thể thao kết hợp thi đấu, tham quan, nghỉ dưỡng, đồng thời nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao và các thiết chế thể thao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Trịnh Mạnh Linh nhấn mạnh yêu cầu biến di sản thành tài sản chiến lược để phát triển kinh tế văn hóa. Việc phát triển công nghiệp văn hóa trên nền tảng di sản cần gắn với huy động nguồn lực và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Trịnh Mạnh Linh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: UBND TP Huế

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế khẳng định địa phương sẵn sàng tiên phong triển khai các mô hình thí điểm, góp phần cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Để bảo đảm hiệu quả, các nhiệm vụ phối hợp sẽ được xác định rõ trách nhiệm, cơ quan chủ trì, tiến độ, nguồn lực và sản phẩm đầu ra. Hai bên cũng tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hướng đến tạo ra những sản phẩm cụ thể, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố Huế.