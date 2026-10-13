Huế tháo gỡ hàng chục nghìn dụng cụ bẫy chim trời

Tháo gỡ hàng loạt dụng cụ bẫy chim trời

Mùa chim di cư là thời điểm nhiều loài chim hoang dã tìm đến đồng ruộng, sông hồ, đầm phá để kiếm ăn và trú ngụ. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng lưới, que dính, cò giả, loa phát tiếng chim để dẫn dụ, bẫy bắt vẫn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quần thể chim và cân bằng sinh thái.

Lực lượng chức năng đã thu gom, xử lý 7.584 cò xốp, 31.399 que dính nhựa, 20.370m² lưới dùng để bẫy chim trời.

Theo số liệu đến ngày 10/10/2026, toàn TP Huế đã tổ chức 57 đợt ra quân tháo dỡ bẫy chim trời. Lực lượng chức năng đã thu gom, xử lý 7.584 cò xốp, 31.399 que dính nhựa, 20.370m² lưới, 1.076 cọc tre giăng lưới, 37 loa, 26 ắc quy, 31 máy phát tiếng chim và 62 bẫy kẹp. Đồng thời, 221 cá thể chim được tái thả về môi trường tự nhiên.

Những con số này cho thấy nỗ lực của các lực lượng chức năng trong việc ngăn chặn hành vi săn bắt chim hoang dã. Tuy nhiên, số lượng lớn dụng cụ bẫy bị phát hiện, tháo gỡ cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là tại các khu vực đồng ruộng, vùng đất ngập nước và nơi chim thường tập trung kiếm ăn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Kiểm lâm TP Huế đã phát hiện, xử lý 7 vụ vi phạm liên quan đến tàng trữ, mua bán, quảng cáo động vật hoang dã. Tang vật gồm 36 cá thể chim thông thường và 13 cá thể rồng đất thuộc nhóm IIB; tổng số tiền xử phạt là 14,2 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng đã thả 221 cá thể chim về môi trường tự nhiên.

Bên cạnh việc tháo gỡ dụng cụ săn bắt, xử lý các hành vi vi phạm, công tác tuyên truyền cần được triển khai thường xuyên để người dân hiểu rõ tác hại của việc tận diệt chim trời, chủ động chấp hành pháp luật và không tiếp tay cho hoạt động mua bán động vật hoang dã trái phép.

Tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Một trong những nội dung cần được chú trọng là phổ biến các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 146/2026/NĐ-CP ngày 6/5/2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 25/6/2026.

Theo Điều 24 của Nghị định, hành vi săn, bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng trái quy định pháp luật có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 400 triệu đồng đối với cá nhân, tùy loài, số lượng, trị giá và tính chất vi phạm. Tang vật cùng công cụ, dụng cụ, phương tiện sử dụng để vi phạm có thể bị tịch thu theo quy định.

Lực lượng chức năng TP Huế tiêu huỷ phương tiện, dụng cụ săn bắt chim trời.

Đối với hành vi quảng cáo nhằm kinh doanh động vật rừng, sản phẩm của chúng không có nguồn gốc hợp pháp thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 4 Điều 19, cá nhân có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ, xóa nội dung quảng cáo vi phạm. Mức phạt đối với tổ chức được áp dụng theo quy định tương ứng.

Trường hợp hành vi xâm hại động vật hoang dã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Việc tuyên truyền các quy định này cần hướng đến từng khu dân cư, hộ gia đình, cơ sở kinh doanh và người sử dụng mạng xã hội. Người dân cần nhận diện rõ những hành vi vi phạm, không săn bắt, đặt bẫy, mua bán, vận chuyển hay tiêu thụ chim hoang dã trái pháp luật; không đăng tải, chia sẻ nội dung quảng cáo kinh doanh động vật hoang dã không có nguồn gốc hợp pháp.

Từng đàn cò trắng đồng loạt chao liệng trên những cánh đồng ở xã Phú Lộc, TP Huế tạo nên khung cảnh bình yên, đẹp mắt giữa vùng quê sau mùa gặt.

Cùng với đó, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cần duy trì kiểm tra tại các địa bàn có nguy cơ phát sinh bẫy bắt chim, kịp thời tháo gỡ dụng cụ vi phạm, xử lý nghiêm các trường hợp đủ căn cứ và vận động người dân tự giác giao nộp phương tiện, dụng cụ phục vụ săn bắt trái phép.

Khi phát hiện vi phạm, người dân cần thông báo cho cơ quan Kiểm lâm, Công an hoặc chính quyền địa phương để kiểm tra, xử lý.

Bảo vệ chim hoang dã không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân. Tăng cường tuyên truyền Nghị định 146/2026/NĐ-CP gắn với kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, gìn giữ đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường sinh thái tại TP Huế.