Huế tháo dỡ hàng nghìn dụng cụ bẫy chim, cò

Theo đó, vào ngày 25/9, tại xã Phú Lộc, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Lộc, Hạt Kiểm lâm khu vực Nam sông Hương và Vườn Quốc gia Bạch Mã kiểm tra các khu vực thuộc thôn Hòa Mậu và Phước Tượng.

Lực lượng chức năng thu gom cò giả được sử dụng để bẫy chim, cò.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tháo dỡ, đốt tiêu hủy khoảng 2.000 cò xốp và 8.000 que dính nhựa được sử dụng làm dụng cụ bẫy chim, cò. Đồng thời, lực lượng chức năng giải cứu, thả 15 cá thể cò trắng về môi trường tự nhiên.

Tại khu vực đồng ruộng thuộc thôn Phường 2, xã Phú Vang, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực Nam sông Hương và Công an xã Phú Vang kiểm tra, phát hiện 750m lưới, 40 cọc tre và 3 loa phát được sử dụng để săn bắt chim trời.

Đốt tiêu hủy cò giả dùng để bẫy chim, cò.

Toàn bộ số dụng cụ trên được tháo dỡ, lập biên bản và tiêu hủy. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện người thực hiện hành vi giăng bẫy, săn bắt chim.

Cùng ngày, tại xã Đan Điền, lực lượng chức năng phát hiện, tháo dỡ 500m lưới, 30 cọc tre và 20 cò xốp được sử dụng phục vụ việc săn bắt chim trời.

Huế tháo gỡ hàng nghìn dụng cụ bẫy.

Việc đồng loạt kiểm tra, tháo dỡ các điểm bẫy nhằm ngăn chặn tình trạng săn bắt chim hoang dã, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, duy trì cân bằng hệ sinh thái và nâng cao ý thức chấp hành quy định về bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn TP Huế.