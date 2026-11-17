Qua kiểm tra, các hộ kinh doanh đã đồng thuận, thực hiện tháo dỡ theo cam kết. UBND xã huy động phương tiện, nhân công hỗ trợ thu hồi vật liệu còn sử dụng được, đồng thời phá dỡ các trụ bê tông, móng và cấu kiện còn sót lại, thu gom phế thải xây dựng.

Ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, đội mũ bên trái, ra hiện trường chỉ đạo ﻿(ảnh: QT)

Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành tháo dỡ phần thô trong tuần này; trong tháng 11 tiếp tục vệ sinh môi trường, xử lý các phần còn tồn đọng và hoàn trả mặt bằng sạch, thông thoáng tại các tuyến đường ra biển.

Ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, cho biết việc giải tỏa sẽ được gắn với chỉnh trang không gian công cộng. Trong năm 2027, địa phương dự kiến nghiên cứu đầu tư các quảng trường, lối ra biển, điểm check-in và không gian sinh hoạt cộng đồng; đồng thời sắp xếp hoạt động kinh doanh dịch vụ tại những khu vực phù hợp quy hoạch.

Huy động máy múc để tháo dỡ (ảnh: QT).

Sau đợt xử lý này, xã sẽ triển khai giai đoạn 2, tiếp tục rà soát các hàng quán dọc bờ biển Cảnh Dương, Bình An, Loan Lý, Đồng Dương, xử lý các trường hợp cơi nới, lấn chiếm hành lang biển và không gian công cộng.

Nhiều hàng quán lấn chiếm bị tháo dỡ (ảnh: QT).

Tại đầm An Cư, qua kiểm tra điểm check- in đang được lắp dựng, UBND xã yêu cầu tháo dỡ phần sàn bê tông xây dựng trái phép, hoàn trả mặt bằng và không bê tông hóa, kiên cố hóa khu vực này. Việc khắc phục được yêu cầu hoàn thành trong tháng 11/2026.

Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, ngăn ngừa tái lấn chiếm, xây dựng trái phép, hướng đến trả lại không gian công cộng và bảo đảm lối tiếp cận biển thuận lợi cho người dân, du khách.