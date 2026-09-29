Huế thành lập Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng

Ngày 29/9, Sở Y tế TP Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng TP Huế và các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo bệnh viện.

Ngày 24/8, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế ký quyết định thành lập Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng TP Huế trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện Phục hồi chức năng TP Huế và Phòng Bảo vệ sức khỏe cán bộ.

PGS.TS Trần Kiêm Hảo trao quyết định cho ThS.BS Nguyễn Khoa Nguyên. Ảnh: NA.

Bệnh viện có chức năng cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc và phục hồi chức năng đa chuyên ngành cho người bệnh thuộc mọi nhóm tuổi. Đồng thời, bệnh viện phát triển chuyên sâu về lão khoa, phục hồi chức năng, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

Tại hội nghị, PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP Huế trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ThS.BS Nguyễn Khoa Nguyên được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng TP Huế; ThS Nguyễn Trọng Chương được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc bệnh viện.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ThS.BS Nguyễn Khoa Nguyên, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng TP Huế cho biết, sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, kế thừa những kết quả đạt được để từng bước xây dựng Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng trở thành cơ sở chuyên khoa có chất lượng, có bản sắc, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.