Huế tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc trong chặng cuối năm

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp được kết nối trực tuyến đến 40 xã, phường. (Ảnh: NG.HIẾU)

Những kết quả tạo nền tảng tăng trưởng

Tại cuộc họp thường kỳ tháng 9 do Ủy ban nhân dân thành phố Huế vừa tổ chức trong cuối tuần qua, nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 9, chín tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, nhất là tốc độ tăng trưởng, khả năng hoàn thành mục tiêu đề ra và những khó khăn cần tập trung tháo gỡ.

Báo cáo đánh giá tại cuộc họp, Giám đốc Sở Tài chính thành phố La Phúc Thành cho biết, chín tháng đầu năm, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. GRDP ước tăng 9-9,5%; trong đó khu vực dịch vụ tăng 8,7-9,2%, chiếm 51-52% cơ cấu kinh tế; công nghiệp-xây dựng tăng 11-12%; nông, lâm, thủy sản tăng 4-4,5%.

Các chỉ số về sản xuất, thương mại, dịch vụ tiếp tục cho thấy sức bật của nền kinh tế. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.326,6 triệu USD, tăng 19,4%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 57.665 tỷ đồng, tăng 19,2%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 11%, trong đó một số sản phẩm chủ lực như xi-măng, găng tay, ô-tô, sợi các loại đều tăng khá.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố phát biểu trao đổi tại phiên họp. (Ảnh: NG.HIẾU)

Du lịch tiếp tục là điểm sáng nổi bật. Trong chín tháng, thành phố đón hơn 6,4 triệu lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 15.400 tỷ đồng, tăng 60%. Các hoạt động thuộc Festival Huế, trong đó có Lễ hội Huế Wonderverse Fest 2026, góp phần tạo thêm sức hút đối với thị trường khách. Trước đó, báo cáo tám tháng của thành phố cũng ghi nhận khoảng 5,817 triệu lượt khách và doanh thu 13.790 tỷ đồng, cho thấy đà tăng trưởng của ngành dịch vụ được duy trì khá rõ.

Theo ông Thành, hoạt động đầu tư cũng có những chuyển biến tích cực. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 28.516 tỷ đồng, tăng 12,4%. Thành phố cấp mới 41 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 24.520 tỷ đồng, trong đó có sáu dự án FDI với vốn đăng ký 158,9 triệu USD.

Đối với thu ngân sách nhà nước, chín tháng ước đạt 12.354 tỷ đồng, bằng 77,2% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ. Thành phố đã xử lý hoàn thành 26/177 dự án tồn đọng, đồng thời chấm dứt hoạt động sáu dự án.

Những kết quả trên tạo nền tảng quan trọng để Huế tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Tuy nhiên, như lãnh đạo thành phố nhìn nhận, dư địa phát triển vẫn còn lớn và việc khai thác các nguồn lực chưa đạt như mong muốn. Đây cũng là vấn đề đặt ra trực tiếp đối với công tác chỉ đạo, điều hành trong ba tháng cuối năm.

Gỡ những điểm nghẽn, nhất là đầu tư công

Điểm đáng lưu ý sau chín tháng là tốc độ tăng trưởng GRDP tuy khá nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng; một số dự án công nghiệp chậm tiến độ, chưa tạo được động lực tăng trưởng mới. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn, với 733 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 308 doanh nghiệp giải thể trong chín tháng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trí Thanh đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án ven biển. (Ảnh: NG.HIẾU)

Đáng chú ý hơn là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đến thời điểm báo cáo, thành phố mới giải ngân 2.856,9 tỷ đồng, tương đương 45,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là một trong những điểm nghẽn mà thành phố cần được tập trung xử lý nếu muốn tạo thêm động lực cho tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Thực tế cho thấy những vướng mắc không chỉ nằm ở một khâu. Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đất đai, nguồn vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ nhiều công trình. Một số dự án trọng điểm như đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, đường Vành đai 3, cầu qua Cồn Hến vẫn còn những nội dung cần tiếp tục tháo gỡ.

Trước phiên họp, trong tuần qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã liên tục có các cuộc làm việc về những vấn đề này: nghe báo cáo tiến độ cầu Cồn Hến và các tuyến đường hai đầu cầu; kiểm tra các dự án chậm tiến độ, dở dang tại khu đô thị An Vân Dương; nghe báo cáo tiến độ, giải quyết vướng mắc các dự án đầu tư công và dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách. Điều đó cho thấy yêu cầu xử lý điểm nghẽn đang được chuyển từ phạm vi tổng hợp sang từng dự án, từng địa bàn và từng nguyên nhân cụ thể.

Tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trí Thanh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương đánh giá đầy đủ khả năng hoàn thành từng chỉ tiêu, nhất là tăng trưởng, thu ngân sách và giải ngân đầu tư công; đồng thời phải phân định rõ những vướng mắc mang tính cục bộ hay phổ biến để có cách xử lý phù hợp.

Đối với các dự án tồn đọng, quan điểm được đặt ra khá rõ: mỗi dự án phải có kế hoạch và lộ trình cụ thể, xác định trách nhiệm xử lý, không để tình trạng kéo dài tiếp diễn. Với đầu tư công, cần tập trung tháo gỡ các nút thắt về vật liệu xây dựng, giải phóng mặt bằng và quỹ đất tái định cư; đồng thời chủ động nghiệm thu, xác định khối lượng hoàn thành để thanh toán, tránh tình trạng vốn đã bố trí nhưng tiến độ thực hiện chậm.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố liên tục có các cuộc làm việc, kiểm tra thực tế các dự án chậm tiến độ, tình hình hoạt động tại khu vực. (Ảnh: NG.HIẾU)

Trước tình hình mùa mưa lũ đang đến, yêu cầu này càng cấp thiết. Các chủ đầu tư, nhà thầu phải chủ động phương án tổ chức thi công phù hợp điều kiện thời tiết, tranh thủ thời gian thuận lợi, bảo đảm an toàn công trình và tiến độ giải ngân.

Tăng tốc từ từng nhiệm vụ, từng tháng

Ba tháng cuối năm 2026 được xác định là chặng nước rút với khối lượng công việc lớn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu giám đốc các sở, ngành, lãnh đạo các xã, phường rà soát toàn bộ nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; chỉ rõ những nội dung còn chậm, chưa đạt, phân tích nguyên nhân và xây dựng giải pháp khắc phục cụ thể.

Trọng tâm trước hết là những lĩnh vực còn dư địa tạo tăng trưởng. Trong khi công nghiệp và xây dựng được kỳ vọng tiếp tục đóng góp quan trọng, sản xuất nông nghiệp bước vào thời điểm chịu tác động của mưa lũ, còn du lịch có xu hướng bước vào mùa thấp điểm. Vì vậy, việc tổ chức thực hiện phải sát từng ngành, từng địa bàn, không thể áp dụng một cách làm chung cho tất cả.

Với đầu tư công, thành phố yêu cầu cập nhật thường xuyên tiến độ giải phóng mặt bằng, chủ động quỹ đất và phương án tái định cư; tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng; tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương. Công tác quy hoạch cũng phải được đẩy nhanh, bảo đảm đồng bộ trong quá trình điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị thành phố Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Lê Trí Thanh kết luận phiên họp. (Ảnh: NG.HIẾU)

Cùng với đó, thành phố tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xử lý những kiến nghị chính đáng của các nhà đầu tư, đồng thời thu hút các dự án mới. Việc đẩy nhanh công bố bản đồ số phục vụ nhà đầu tư được kỳ vọng giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tiếp cận thông tin về địa điểm, quỹ đất và cơ hội đầu tư.

Thu ngân sách cũng là một nhiệm vụ trọng tâm. Ngành thuế được yêu cầu phối hợp các địa phương triển khai các giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng, đồng thời nuôi dưỡng nguồn thu thông qua hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đối với nguồn thu từ đất, cần tập trung xử lý các vướng mắc tại những dự án có khả năng phát sinh nguồn thu trong những tháng cuối năm, nhất là các khoản dự kiến phát sinh trong tháng 10.

Một yêu cầu khác được đặt ra là tiếp tục rà soát, xử lý tài sản công dôi dư; phân nhóm từng trường hợp, xác định nguyên nhân và phương án xử lý, bảo đảm tài sản công được quản lý, khai thác đúng quy định và phát huy hiệu quả.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Đề án 06, y tế và giáo dục, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp theo dõi, rà soát tiến độ và kịp thời phối hợp tháo gỡ những nhiệm vụ còn chậm. Đây cũng là yêu cầu nhằm nâng cao hiệu quả điều hành trong giai đoạn thành phố đang vận hành mô hình chính quyền đô thị với 40 đơn vị hành chính cấp xã.

Từ kết quả chín tháng và những vấn đề đặt ra, nhiệm vụ của Huế trong quý IV không chỉ duy trì nhịp tăng trưởng, quan trọng hơn là biến dư địa thành kết quả cụ thể. Mỗi dự án được tháo gỡ, mỗi công trình được đẩy nhanh tiến độ, mỗi khoản thu được khai thác đúng tiềm năng và mỗi khó khăn của doanh nghiệp được giải quyết kịp thời đều góp phần tạo thêm động lực cho nền kinh tế.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Lê Trí Thanh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ và tình hình giải quyết vướng mắc đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn. (Ảnh: NG.HIẾU)

Tinh thần điều hành quyết liệt vì thế cần được thể hiện bằng tiến độ, sản phẩm và kết quả có thể kiểm đếm. Trong chặng cuối năm, yêu cầu đặt ra đối với từng sở, ngành, địa phương là hành động nhanh hơn, phối hợp chặt hơn, rõ trách nhiệm hơn; qua đó tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2026.