Huế tập trung nguồn lực, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới

Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua 17 Nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư. (Ảnh: H.THÀNH)

Ngày 4/11, Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Nguyễn Quang Tuấn, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; Lương Bảo Toàn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố.

Tham dự kỳ họp các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng đại diện các ban, sở, ngành và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Đức Tiến nhấn mạnh, các nội dung được xem xét, quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa các định hướng phát triển, tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: H.THÀNH)

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ hồ sơ, tập trung thảo luận, làm rõ sự cần thiết, cơ sở pháp lý, tác động và điều kiện tổ chức thực hiện của từng chính sách, bảo đảm tính đồng bộ và khả năng cân đối nguồn lực.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua 17 nghị quyết, tập trung vào các lĩnh vực tài chính, đầu tư công, tài nguyên, môi trường, văn hóa, giáo dục, y tế, tư pháp và quản lý nhà nước. Đây là những quyết sách có tác động trực tiếp đến hoạt động điều hành, phân bổ nguồn lực và đời sống xã hội, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi nghị quyết được ban hành.

Tập trung nguồn lực, ưu tiên các dự án tạo động lực tăng trưởng

Một trong những nội dung trọng tâm được Hội đồng nhân dân thành phố xem xét tại kỳ họp chuyên đề lần này là kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn dự kiến khoảng 49.360,5 tỷ đồng, tăng 66% so với giai đoạn 2021-2025.

Đại biểu Trần Gia Công phát biểu thảo luận tại kỳ họp. (Ảnh: H.THÀNH)

Trong cơ cấu nguồn vốn, ngân sách địa phương dự kiến khoảng 26.960,3 tỷ đồng, ngân sách Trung ương 18.927,5 tỷ đồng và các nguồn vốn bổ sung đã phân bổ trong năm 2026 là 3.472,8 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để thành phố tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng, hoàn thiện các công trình thiết yếu, mở rộng không gian đô thị và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Đáng chú ý, định hướng phân bổ vốn giai đoạn này thể hiện sự chuyển dịch theo hướng thu gọn danh mục, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả đầu tư. Ở đợt phân bổ đầu tiên, thành phố dự kiến giao 31.033 tỷ đồng; trong đó, 7.101,5 tỷ đồng dành cho 188 dự án chuyển tiếp, 8.505,7 tỷ đồng bố trí cho 118 dự án khởi công mới và 9.314,5 tỷ đồng phân cấp cho ngân sách cấp xã. Số vốn chưa phân bổ chi tiết còn 2.913,9 tỷ đồng.

Đặc biệt, ở danh mục đầu tư công giai đoạn 2026-2030 dự kiến chỉ còn 369 dự án, giảm 64% so với 1.022 dự án của giai đoạn trước. Số dự án khởi công mới cũng giảm mạnh, từ 718 xuống còn 181 dự án. Việc thu gọn danh mục nhằm hạn chế tình trạng đầu tư dàn trải, hướng đến tập trung vốn cho những công trình thực sự cần thiết, có khả năng hoàn thành, phát huy hiệu quả và tạo sức lan tỏa.

Hội đồng nhân dân thành phố xem xét thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Trong ảnh là dự án đầu tư Quảng trường Văn hóa thể thao thành phố Huế. (Ảnh L.HOÀNG)

Tuy nhiên, theo Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, việc phân bổ vốn cần gắn chặt với khả năng thực hiện nguồn thu, bảo đảm cân đối ngân sách, tránh tạo áp lực tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đây cũng là yêu cầu quan trọng trong bối cảnh nhu cầu đầu tư phát triển lớn, trong khi nguồn lực ngân sách luôn cần được tính toán, ưu tiên theo thứ tự cấp thiết.

Cùng với kế hoạch đầu tư công trung hạn, Hội đồng nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh 147,284 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; đồng thời quyết định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035.

Trong đó, dự thảo quy định tỷ lệ hỗ trợ vốn đầu tư công giữa ngân sách thành phố và ngân sách cấp xã theo 4 nhóm địa bàn, góp phần tạo cơ sở phân bổ nguồn lực phù hợp điều kiện và nhu cầu phát triển của từng địa phương.

Một nhóm vấn đề khác có ý nghĩa trực tiếp đối với quản lý và khai thác nguồn lực đất đai là việc sửa đổi, bổ sung quy định về bảng giá đất và danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2026.

Phát biểu trao đổi về việc điều chỉnh bảng giá đất, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trí Thanh cho rằng, việc xây dựng, điều chỉnh đã có căn cứ pháp lý và cần bám sát thực tiễn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trí Thanh phát biểu trao đổi tại kỳ họp. (Ảnh: H.THÀNH)

Theo đồng chí Lê Trí Thanh, thực tế có những khu đất được đưa ra đấu giá nhiều lần nhưng vẫn không có người tham gia, kể cả khi giá đã được điều chỉnh giảm. Đây là dấu hiệu cần được phân tích, đánh giá để xác định mức giá, hệ số và các điều kiện khai thác, đầu tư có phù hợp hay không. Khi Luật Đất đai được sửa đổi, ban hành với những quy định cụ thể hơn, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh cho phù hợp.

Bên cạnh đó, tại kỳ họp còn xem xét các nội dung liên quan đến nhiệm vụ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường, quản lý thị trường, phí trong lĩnh vực lâm nghiệp và một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những quyết định này góp phần hoàn thiện công cụ quản lý nhà nước, tạo điều kiện khai thác hiệu quả các nguồn lực, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Hoàn thiện chính sách an sinh, bảo tồn bản sắc và nâng cao hiệu quả điều hành

Bên cạnh tập trung vào các quyết sách về tài chính, đầu tư, tại kỳ họp chuyên đề lần này Hội đồng nhân dân thành phố còn xem xét, dành sự quan tâm đến những lĩnh vực gắn trực tiếp với chất lượng cuộc sống của người dân, đó là các chính sách hỗ trợ đào tạo các ngành, nghề và chuyên ngành nghệ thuật di sản, việc gìn giữ các giá trị đặc trưng, truyền thống đặc thù của Huế.

Trong lĩnh vực văn hóa, chính sách hỗ trợ đào tạo các ngành, nghề, chuyên ngành nghệ thuật di sản, truyền thống đặc thù của Huế được xem xét với mục tiêu tạo nguồn nhân lực kế cận, duy trì và phát huy những giá trị văn hóa đang đứng trước yêu cầu bảo tồn, trao truyền trong bối cảnh mới.

Theo dự thảo nghị quyết, để tạo sức hút đối với người học, mỗi thí sinh trúng tuyển được hỗ trợ 1 triệu đồng; người học có thành tích xuất sắc được cấp học bổng khuyến khích tài năng nghệ thuật bằng 3-5 lần mức học phí hằng tháng, tùy thành tích. Nghệ nhân, nghệ sĩ và giảng viên tham gia truyền nghề được hỗ trợ thù lao, chi phí đi lại, lưu trú. Người học và đội ngũ giảng dạy đạt thành tích tại các hội thi, hội diễn cũng được xem xét khen thưởng. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 4,1 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030, bình quân 839 triệu đồng/năm.

Đây là chính sách có ý nghĩa thiết thực đối với một thành phố có thế mạnh về di sản văn hóa như Huế. Bởi bảo tồn di sản không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ công trình, hiện vật hay các loại hình nghệ thuật, mà quan trọng hơn là duy trì được đội ngũ nghệ nhân, nghệ sĩ và những người có khả năng thực hành, trao truyền các giá trị truyền thống cho thế hệ sau.

Ở lĩnh vực y tế, chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố được đưa ra xem xét nhằm củng cố mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế tại cộng đồng. Theo dự thảo, những thôn có từ 700 hộ gia đình, tổ dân phố có từ 1.000 hộ trở lên được bố trí 2 nhân viên y tế; các địa bàn còn lại bố trí 1 người.

Chủ tọa kỳ họp, các đồng Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố điều hành thảo luận thông qua các nghị quyết. (Ảnh: H.THÀNH)

Mức hỗ trợ dự kiến bằng 0,7 lần mức lương cơ sở đối với nhân viên làm việc tại thôn có từ 350 hộ gia đình, thôn thuộc xã vùng khó khăn và tổ dân phố có từ 500 hộ trở lên. Các địa bàn còn lại được hưởng mức 0,5 lần mức lương cơ sở. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 13 tỷ đồng/năm, được đánh giá nằm trong khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Cùng với đó, các chính sách liên quan đến giáo dục, khen thưởng học sinh, sinh viên, giảng viên, giáo viên đạt thành tích nghệ thuật; hỗ trợ người giám định tư pháp và thu hút chuyên gia tham gia hoạt động giám định tư pháp cũng được xem xét. Những nội dung này cho thấy yêu cầu hoàn thiện chính sách không chỉ hướng đến phát triển hạ tầng mà còn chú trọng đầu tư cho con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả hoạt động của các lĩnh vực chuyên môn.

Đáng chú ý, Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An là cầu Cửa Thuận. Tên gọi được lựa chọn sau quá trình nghiên cứu, lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân trên ứng dụng Hue-S, với 56,4% lượt bình chọn. Đây không chỉ là việc xác lập tên gọi cho một công trình giao thông trọng điểm mà còn góp phần gìn giữ giá trị địa danh, lịch sử, văn hóa, gắn kết hạ tầng hiện đại với bản sắc địa phương.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua các Nghị quyết bằng máy tính bảng. (Ảnh: H.THÀNH)

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Đức Tiến nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố cần cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch triển khai; xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp, tiến độ và nguồn lực thực hiện.

Đối với các nghị quyết về tài chính, đầu tư công và phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia, cần chủ động cân đối, sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, ưu tiên những công trình tạo động lực tăng trưởng. Các Ban, Tổ đại biểu và từng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cần tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện những bất cập, kiến nghị xử lý; đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo.

Với 17 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX đã góp phần giải quyết những yêu cầu cấp thiết trong công tác quản lý và điều hành, đặt nền tảng cho việc huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong giai đoạn 2026-2030.

Hội đồng nhân dân thành phố thông qua nghị quyết đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An là cầu Cửa Thuận. (Ảnh: CTV)

Quan trọng hơn, hiệu quả của các quyết sách sẽ được đo bằng tiến độ triển khai, chất lượng công trình, hiệu quả chính sách và những chuyển biến cụ thể trong đời sống người dân. Đây cũng chính là yêu cầu xuyên suốt để các nghị quyết thực sự trở thành động lực thúc đẩy Huế phát triển nhanh và bền vững.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố còn xem xét bãi bỏ những nghị quyết không còn phù hợp và thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Hội đồng nhân dân thành phố đã miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố đối với các đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Văn Phúc do chuyển công tác; đồng thời bầu đồng chí Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an thành phố, giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định.