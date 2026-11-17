Sáng 17/11, thực hiện lệnh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, hồ thủy điện Hương Điền bắt đầu điều tiết nước về hạ du, tăng dần lưu lượng xả từ 300 lên 700m³/s nhằm chủ động ứng phó với đợt mưa lũ được dự báo có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Huế điều tiết 2 hồ thủy điện, đề phòng mưa lớn kéo dài. (Ảnh minh họa)

Cùng thời điểm, lúc 7 giờ ngày 17/11, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng triển khai lệnh vận hành, tăng lưu lượng điều tiết nước về hạ du ở mức 300 - 400m³/s.

Kết hợp với lưu lượng chạy máy qua nhà máy thủy điện khoảng 80m³/s, tổng lưu lượng điều tiết nước về hạ du của hồ Tả Trạch dao động từ 380 - 480m³/s.

Việc điều tiết các hồ chứa được triển khai trong bối cảnh TP Huế đang theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động các phương án vận hành hồ chứa, giảm nguy cơ gia tăng áp lực cho vùng hạ du khi mưa lớn xuất hiện.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, từ ngày 19 đến 22/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường với cường độ trung bình, trên địa bàn thành phố có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ có xu hướng giảm mạnh.

Dự báo, tổng lượng mưa từ ngày 16 đến 25/11 tại TP Huế phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi trên 350mm.