Huế: Tăng lưu lượng điều tiết hai hồ thủy điện, đề phòng ngập lụt vùng hạ du

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế dự báo từ sáng 10/11 đến sáng 12/11, thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24-48 giờ tới phổ biến 170-350 mm, có nơi trên 400 mm.

Mực nước hồ chứa thủy điện Hương Điền lúc 7h ngày 10/11 ở mức +57,93 m (mực nước dâng bình thường +58 m), lưu lượng đến hồ 1.663 m³/s, lưu lượng về hạ du 663 m³/s.

Để chủ động đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du thủy điện Hương Điền, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế ra lệnh tiếp tục thực hiện Lệnh số 44/LVH-SNNMT ngày 10/11; điều chỉnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 1.000-1.500 m³/s (trong đó qua tuabin với lưu lượng 177 m³/s).

Khi mực hồ đạt cao trình +58,00 m (MNDBT) thì điều tiết lưu lượng nước về hạ du bằng lưu lượng nước về hồ. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian tăng dần lưu lượng từ 7h30' ngày 10/11.

Tại hồ chứa thủy điện Bình Điền, mực nước lúc 5h ngày 10/11 ở mức +79,21m (mực nước dâng bình thường +85 m), lưu lượng đến hồ 1.732 m³/s, lưu lượng về hạ du 62m³/s.

Để đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du thủy điện Bình Điền, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế ra lệnh vận hành tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200-800 m³/s. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian tăng dần lưu lượng lúc 10h ngày 10/11.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Hương Điền, Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền thực hiện khi nhận được lệnh này, tổ chức thông báo, cảnh báo còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du.

UBND xã, phường thuộc hạ du hồ chứa thủy điện Hương Điền, Bình Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, hói (trừ các trường hợp đặc biệt và có ý kiến chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền), thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.