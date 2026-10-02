Huế tăng kiểm tra đột xuất bếp ăn tập thể

Ngày 2/10, thông tin từ Sở Y tế TP Huế cho biết, từ ngày 14-28/9, Đoàn kiểm tra của Sở đã kiểm tra 17 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể tại trường học, khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào hồ sơ hành chính, pháp lý như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc giấy tờ chứng minh thuộc diện không phải cấp giấy theo quy định.

Đoàn kiểm tra Sở Y tế TP Huế kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể và các cơ sở. (Ảnh: A.N.)

Đoàn kiểm tra cũng rà soát hồ sơ khám sức khỏe, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của người trực tiếp chế biến; hợp đồng mua bán thực phẩm và các giấy tờ liên quan.

Bên cạnh hồ sơ, các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở được kiểm tra về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, nhân lực; việc thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn.

Vẫn còn một số tồn tại

Theo Sở Y tế TP Huế, đa số cơ sở được kiểm tra có chuyển biến tích cực trong việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, ý thức trách nhiệm của chủ cơ sở được nâng lên.

Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn ghi nhận một số tồn tại cần khắc phục. Một số cơ sở có cống rãnh thoát nước thải tại khu vực bếp bị ứ đọng, không được che kín. Một số nơi chưa trang bị đầy đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khẩn trương khắc phục những tồn tại được chỉ ra, đồng thời xử lý các trường hợp có hành vi vi phạm theo quy định.

BSCKII Nguyễn Hà Nhật Linh, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Huế cho biết, thời gian tới, ngành y tế sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, đặc biệt là những nơi phục vụ số lượng lớn người ăn, đông công nhân.

Trọng tâm kiểm tra là nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm; việc thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Tăng kiểm tra đột xuất cơ sở nguy cơ cao

Sở Y tế TP Huế sẽ phối hợp với các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất tại các cơ sở có nguy cơ cao, kịp thời yêu cầu khắc phục những tồn tại và xử lý vi phạm.

Cùng với công tác kiểm tra, ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn, tập huấn cho doanh nghiệp và người trực tiếp chế biến thực phẩm, giúp các cơ sở chủ động nhận diện, kiểm soát nguy cơ và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Việc tăng cường kiểm tra được thực hiện nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ sở trong bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là tại những bếp ăn tập thể phục vụ đông người, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố an toàn thực phẩm.