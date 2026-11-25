Theo lệnh vận hành, hồ Hương Điền được yêu cầu tăng dần lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin, với mức từ 220 - 700m3/s, tránh gây đột biến dòng chảy. Trong đó, lưu lượng qua tuabin là 180m3/s, việc điều chỉnh sẽ linh hoạt tùy tình hình lưu lượng nước thực tế đến hồ. Thời điểm bắt đầu tăng lưu lượng từ 10 giờ ngày 25/11.

Huế điều tiết hồ thủy điện, đề phòng mưa lớn kéo dài. (Ảnh minh họa)

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Hương Điền tổ chức thông báo, cảnh báo bằng còi hú và loa phát thanh đến vùng hạ du ngay khi nhận lệnh vận hành.

Đồng thời, đơn vị phải theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng nước đến hồ, mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc và thường xuyên cập nhật, báo cáo cơ quan chức năng để chủ động ứng phó.

Các địa phương vùng hạ du hồ chứa gồm Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Kim Trà, Hương Trà, Hóa Châu, Dương Nỗ và Hương An được yêu cầu thông báo kịp thời đến người dân, nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá trên sông, hói, trừ trường hợp đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Huế tổ chức trực ban vận hành hệ thống cửa đập, cống nhằm đảm bảo khả năng thoát lũ cho vùng hạ du thủy điện Hương Điền.

Trước đó, hồ chứa Tả Trạch trên lưu vực sông Hương cũng được điều tiết với lưu lượng qua tràn khoảng 300 - 400m3/s, qua nhà máy thủy điện 80m3/s. Tổng lưu lượng xả về hạ du từ 380 - 480m3/s.

Mưa lớn diện rộng có thể kéo dài đến hết tháng 11/2026.

Mưa lớn diện rộng có thể kéo dài đến hết tháng 11

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, từ ngày 25 đến 27/11, địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, rải rác mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 80 - 200mm, có nơi trên 300mm. Mưa lớn diện rộng có khả năng kéo dài đến hết tháng 11/2026.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên đất liền TP Huế có gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3 - 4, giật cấp 5 - 6; vùng ven biển gió cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7, riêng khu vực cầu Thuận An có thể giật cấp 7 - 8. Vùng biển ngoài khơi và ven bờ thành phố chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế, từ 19 giờ ngày 24/11 đến 7 giờ ngày 25/11, trên địa bàn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tại các trạm Vrain phổ biến 50 - 120mm, một số nơi vượt 150mm, như Phú Bài 160mm, Phú Sơn 155mm và Bình Điền 152mm.

Trước diễn biến mưa lớn và việc các hồ chứa tiếp tục điều tiết nước về hạ du, người dân vùng thấp trũng cần chủ động theo dõi thông tin cảnh báo, hạn chế đi lại qua khu vực ngập sâu, tuyệt đối không tham gia các hoạt động vớt củi, đánh bắt cá trên sông khi có nguy cơ mất an toàn.