Huế tăng điều tiết hồ chứa thủy điện, cảnh báo nguy cơ ngập lụt vùng hạ du

Sáng 10/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế phát lệnh vận hành tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền và Bình Điền qua tràn và tuabin, nhằm chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Theo đó, thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) bắt đầu tăng dần lưu lượng điều tiết từ 7h ngày 10/11, với mức dự kiến khoảng 300 - 1.000 m³/s. Việc điều chỉnh vận hành căn cứ lưu lượng nước thực tế đến hồ.

Theo số liệu tại thời điểm 2h cùng ngày, mực nước hồ Hương Điền ở mức +56,41 m, thấp hơn mực nước dâng bình thường (+58 m). Lưu lượng nước đến hồ đạt 2.367 m³/s, trong khi lưu lượng điều tiết về hạ du là 178 m³/s.

Đối với hồ thủy điện Bình Điền (thượng nguồn sông Hương), lệnh vận hành yêu cầu tăng dần lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin từ 10h ngày 10/11, với mức dự kiến khoảng 200 - 800 m³/s, tránh tăng đột biến và căn cứ lượng nước thực tế đến hồ.

Tại thời điểm 5h ngày 10/11, mực nước hồ Bình Điền ở mức +79,21 m, thấp hơn mực nước dâng bình thường (+85 m). Lưu lượng nước đến hồ đạt 1.732 m³/s, trong khi lưu lượng điều tiết về hạ du là 62 m³/s.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế yêu cầu các xã, phường thuộc khu vực hạ du hai hồ chứa thông báo rộng rãi đến người dân để chủ động phòng tránh. Các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá trên sông, hói bị nghiêm cấm, trừ trường hợp đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Mưa lớn tiếp diễn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất gia tăng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, từ 3h ngày 9/11 đến 3h ngày 10/11, lượng mưa tại khu vực đồng bằng phổ biến 35 - 100 mm, vùng núi từ 100 - 400 mm. Một số địa phương ghi nhận lượng mưa rất lớn như A Lưới 474,4 mm, Hồng Trung 545,8 mm và Hương Phú 698,4 mm.

Dự báo từ sáng 10/11 đến sáng 12/11, TP. Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24 - 48 giờ tới phổ biến 170 - 350 mm, một số nơi có thể vượt 500 mm.

Các hồ chứa tại Huế tăng mức điều tiết nước về hạ du.

Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá tại khu vực đồi núi và ven các sông, suối nhỏ thuộc các xã, phường A Lưới 1-5, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô.

Đáng chú ý, nguy cơ ngập lụt cũng được cảnh báo tại các vùng thấp trũng thuộc hạ du các sông, khu vực đô thị trung tâm và những nơi có hệ thống thoát nước kém. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước đó, từ chiều 8/11, hồ Tả Trạch đã bắt đầu điều tiết nước về hạ du sông Hương với tổng lưu lượng dự kiến 190 - 230 m³/s, gồm 110 - 150 m³/s qua cống xả sâu và khoảng 80 m³/s qua nhà máy thủy điện.

Trong khi đó, thủy điện A Lưới dự kiến tăng dần lưu lượng xả qua tràn từ 10h ngày 9/11, có thể đạt 900 m³/s; hồ thủy điện A Lin B1 cũng tăng lưu lượng xả từ 8h cùng ngày, với mức có thể đạt 500 m³/s.

Việc điều tiết các hồ chứa được yêu cầu thực hiện theo hướng tăng dần lưu lượng, tránh xả đột biến, đồng thời bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du.

Trong bối cảnh mưa lớn còn tiếp diễn, công tác theo dõi diễn biến thời tiết, giám sát lưu lượng nước về hồ và phối hợp thông tin vận hành giữa các đơn vị quản lý thủy điện với chính quyền địa phương có ý nghĩa quan trọng. Qua đó, góp phần chủ động phòng ngừa rủi ro thiên tai, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn cho cộng đồng dân cư vùng hạ du.